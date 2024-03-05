Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- Всекитайское собрание народных представителей;

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и США за февраль;

- ЦБ РФ огласит объем продаж валюты на март;

- индекс цен производителей еврозоны в январе;

- индекс деловой активности в секторе услуг США за февраль от ISM;

- производственные заказы в США за январь;

- финансовые результаты "МТС" и "Аэрофлота" за 2023 год по МСФО;

- совет директоров "Московской биржи" даст рекомендацию по дивидендам за 2023 год;

- квартальные результаты Target Corp.

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