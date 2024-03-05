Акции Мосбиржи остаются привлекательными для вложений - инвестбанк "Синара"

Акции "Московской биржи" по-прежнему остаются привлекательными для вложений, считает старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Ольга Найденова.

"Главная торговая площадка страны опубликовала в понедельник статистику по февральским объемам торгов. В годовом сопоставлении обороты продолжают расти высокими темпами, несмотря на некоторое замедление, наблюдаемое на срочном рынке, на рынках акций и облигаций. С другой стороны, на денежном и валютном рынках рост даже ускорился. Объемы операций в основном увеличились и в сравнении с январем, хотя торговых дней в феврале было на один меньше (впрочем, январь традиционно не относится к числу периодов высокой активности). Принимая во внимание продолжающийся рост оборотов и положительное влияние на результаты компании, которое через процентные доходы оказывают высокие процентные ставки, мы по-прежнему считаем "Московскую биржу" привлекательным эмитентом", - пишет эксперт в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.