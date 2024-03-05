Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник. На этой неделе трейдеры ждут данных о рынке труда и активности в сфере услуг США, а также выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Сенате и Палате представителей Конгресса с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС может не торопиться со снижением ставок. "Хорошая новость в том, что рынок труда и экономика процветают, благодаря чему Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) может позволить себе не спешить с принятием решений", - говорится в его статье на сайте регионального банка. При этом Бостик опасается, что первое снижение ставок может вызвать резкий рост спроса, который приведет к ускорению инфляции.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамки на торгах во вторник: шанхайский и токийский индикаторы умеренно растут, тогда как индексы Гонконга и Сеула снижаются. Внимание рынка направлено на ежегодную сессию Всекитайского собрания народных представителей, которая открылась в Пекине во вторник. В частности, на ней была озвучена цель по росту ВВП Китая на 2024 год, которая составляет 5%, как и в прошлом году. Рынок также ждет выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе и данных по американскому рынку труда, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов прибавляет 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng падает на 2,6%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов всего на 0,03%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 теряет 0,15%. Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,7%. Как стало известно во вторник из окончательных официальных данных, экономика Южной Кореи в четвертом квартале 2023 года выросла на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 2,2% в годовом выражении. Оба показателя совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков.

В свою очередь цены на нефть продолжают умеренно опускаться утром во вторник после снижения днем ранее, поскольку рынок воспринял объявленное продление добровольных ограничений на добычу стран ОПЕК+ как сигнал слабости мирового нефтяного рынка. Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $82,43 за баррель, что на 0,45% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на 0,9%, до $82,80 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 0,55% и составили $78,31 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на 1,5% - до $78,74 за баррель.

Ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров в воскресенье объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня. "Продление ограничений на добычу в ОПЕК+, скорее всего, подчеркивает некоторую слабость прогнозов для мирового спроса со стороны группы", - сказал глава отдела исследований в Global X Рохан Редди. По его словам, давление на рынок также оказывает ряд факторов, которые ОПЕК+ не может контролировать, включая растущую добычу в США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 4 марта снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,917 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,92 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,03% и составил 106,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (2-4 марта) прибавил 0,04%, поднявшись до 890,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,45%), "Почта России БО-002P-01" (+0,4%) и "СИБУР Холдинг БО-03" (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-10" (-0,57%), "ГК Автодор-003Р-02" (-0,27%) и "ВЭБ.РФ-21" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) 5 марта начнет размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии 001P-28 с погашением в феврале 2028 года в объеме 2,5 млрд рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Основной выпуск облигаций серии 001Р-28 объемом 5 млрд рублей был размещен в феврале текущего года. По займу предусмотрены квартальные купоны, ставки которых будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения RUONIA, плюс спред. Размер спреда установлен на уровне 1,9% годовых.

ООО "Партнерство, инвестиции, развитие" ("ПИР") 5 марта начнет размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило ставки 1-18-го купонов 3-летних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей на уровне 16,25% годовых. Ставкам соответствует доходность к оферте в размере 17,52% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. В результате дюрация составит около 1,4 года. Сбор заявок на выпуск прошел 4 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 16,75% годовых, а объем размещения - 6 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-28R на уровне 17,02% годовых. Корпорация разместила 7-летние бонды с привязкой к RUONIA объемом 45 млрд рублей в начале октября 2023 года. Размер спреда к RUONIA установлен на уровне 1,2% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,92% годовых. Размещение 4-летнего выпуска объемом 150 млн рублей закончилось в январе 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-48-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц, плюс премия 6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Купоны ежемесячные.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 54-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 22% годовых. Размещение 10-летнего выпуска началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,25% годовых. Ставки последующих ежемесячных купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) выкупил по оферте 883 тыс. 233 облигации серии БО-П06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 5,9% займа. Пятилетний выпуск на 15 млрд рублей банк разместил в марте 2020 года. Ставка текущего купона до погашения - 0,01% годовых. Большую часть выпуска (92,8%) на 13,9 млрд рублей банк выкупил в рамках предыдущей оферты в марте 2023 года.