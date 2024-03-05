Вероятен рост цены золота до $2200/унц. в ближайшей перспективе - "Мои Инвестиции"

Высока вероятность продолжения роста котировок золота и достижения уровня $2200 за тройскую унцию в ближайшей перспективе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Цена золота обновила исторический максимум, превысив $2100 за унцию. Обновление означает, что с высокой вероятностью рост продолжится. Ожидаем подъем до $2200 в ближайшей перспективе, -указывают эксперты в комментарии. - По нашему опыту, лучшим способом отыграть среднесрочный рост котировок является покупка базового актива, а не акций золотодобывающих компаний. Если посмотреть историю, то акции мировых золотодобытчиков уже много лет отстают в динамике от цен на золото. ETF VanEck Global Gold Miners торгуется по той же цене, что и в начале 2020 года, в то время как золото подорожало на 34%. Акции золотодобывающих компаний стоит покупать, когда вы ждете рост конкретной компании и намерены удерживать позиции в течение нескольких кварталов или лет".

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