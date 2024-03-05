Индекс Мосбиржи постепенно может подняться к 3400п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи постепенно может подняться к уровню 3400 пунктов, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Наконец-то в понедельник состоялось долгожданное событие - индекс Мосбиржи вышел вверх из боковика, в котором пребывал с начала августа прошлого года. Индикатор лишь чуть-чуть не достиг отметки 3300 пунктов, но на вечерней сессии она была преодолена. Теперь по законам рынка движение вверх должно быть продолжено, цель расположена в районе 3400 пунктов. Но рост вряд ли будет стремительным, поскольку по характеру торгов видно, что покупатели слабы, да и свежих денег не хватает", - пишет эксперт в комментарии.

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