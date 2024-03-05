Индекс Мосбиржи обладает шансами на продолжение роста в ближайшее время - БКС Экспресс

Акции Сбербанка и "ЛУКОЙЛа" еще могут поддержать в ближайшее время текущую волну роста индекса Мосбиржи, сообщается в обзоре аналитика БКС Экспресс Альберта Короева.

" Индекс Мосбиржи в понедельник обновил двухлетние максимумы и поднялся выше отметки 3300 пунктов. Он покидает полугодовой боковик, что, конечно, позитивно. Ориентир на ближайшие цели - в районе 3380, среднесрочные - на уровне 3600 пунктов. Перекупленности на дневном графике по индексу пока нет, рост последних дней может получить некоторое развитие. Тот же Сбербанк пока не успел взять круглую отметку в 300 руб. за акцию. Еще один "тяжеловес" - "ЛУКОЙЛ" - на подходе к обновлению максимумов", - пишет эксперт.

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