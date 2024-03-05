Nasdaq потерял 0,4%

Уолл-стрит закрылась в минусе по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы АТР движутся разнонаправленно во вторник. Нефть слабо дешевеет во вторник утром.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник.

На этой неделе трейдеры ждут данных о рынке труда и активности в сфере услуг США, а также выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Сенате и Палате представителей Конгресса с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС может не торопиться со снижением ставок. "Хорошая новость в том, что рынок труда и экономика процветают, благодаря чему Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) может позволить себе не спешить с принятием решений", - говорится в его статье на сайте регионального банка. При этом Бостик опасается, что первое снижение ставок может вызвать резкий рост спроса, который приведет к ускорению инфляции.

Между тем аналитик Bank of America Савита Субраманиан улучшила прогноз для индекса S&P 500 на конец 2024 года до 5400 пунктов с ранее ожидавшихся 5000 пунктов. Несмотря на оптимизм, она не исключает возможности временного снижения рынка акций. По словам эксперта, с 1929 года откаты рынка в среднем на 5% происходили три раза в год, а 10%-ные коррекции случаются раз в год.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 2,5% в понедельник после новостей о том, что Европейская комиссия оштрафовала ее более чем на 1,8 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов для iPhone и iPad. Регулятор выявил, что компания почти десять лет не позволяла разработчикам сторонних приложений информировать пользователей о более дешевых сервисах подписки на музыку за пределами App Store.

Капитализация Vista Outdoor уменьшилась на 3,3%. Совет директоров производителя стрелкового оружия и товаров для отдыха на открытом воздухе отклонил предложение о покупке со стороны инвесткомпании MNC Capital Partners с оценкой примерно в $2,9 млрд.

Рыночная стоимость Tesla (SPB: TSLA) сократилась на 7,2% после новостей о том, что адвокаты ее акционеров, добившиеся в январе аннулирования рекордного компенсационного пакета главы компании Илона Маска, просят присудить им вознаграждение за услуги в виде акций автопроизводителя на $5,6 млрд.

Бумаги New York Community Bancorp рухнули в цене на 23,1%. Агентство Moody''s второй раз за месяц снизило кредитный рейтинг банка.

Котировки акций Spirit Airlines (SPB: SAVE) снизились на 10,8%, JetBlue Airways - выросли на 4,3%. Авиакомпании из-за "регуляторных препятствий" расторгли договор о своем слиянии. Предполагалось, что JetBlue купит Spirit за $3,8 млрд.

Сеть универмагов Macy''s Inc. (SPB: M) в воскресенье получила улучшенное предложение от инвесткомпаний Arkhouse Management и Brigade Capital Management, которые теперь оценивают ее примерно в $6,6 млрд против $5,8 млрд ранее. Бумаги ритейлера подскочили в цене на 13,6%.

Акции производителя обуви Deckers Outdoor (SPB: DECK) и Super Micro Computer Inc., выпускающей комплектующие для компьютеров, подорожали на 2,6% и 18,7% соответственно на новостях об их предстоящем включении в расчет Standard & Poor''s 500.

Рыночная стоимость производителя фюзеляжей Spirit AeroSystems Holdings (SPB: SPR) повысилась на 2,1% после того, как Boeing Co. (SPB: BA) подтвердила факт проведения переговоров о его покупке. Капитализация Boeing выросла на 0,3%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,25% и составил 38989,83 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,12% - до 5130,95 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,41% и составил 16207,51 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамки на торгах во вторник: шанхайский и токийский индикаторы умеренно растут, тогда как индексы Гонконга и Сеула снижаются.

Внимание рынка направлено на ежегодную сессию Всекитайского собрания народных представителей, которая открылась в Пекине во вторник. В частности, на ней была озвучена цель по росту ВВП Китая на 2024 год, которая составляет 5%, как и в прошлом году.

Рынок также ждет выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе и данных по американскому рынку труда, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng падает на 2,6%.

В Гонконге существенное снижение демонстрируют акции JD.Com (-5,8%), Meituan (SPB: 3690) (-5,7%), Trip.Com (-5,3%), Li Auto (SPB: LI) (-4,9%) и Tencent (SPB: 700) (-2,5%).

В Шанхае бумаги ZTE Corp дешевеют на 3,1%, Dawning Information - на 1,5%, Unisplendour - на 2,8%), IEIT Systems - на 2,6%, Seres Group - на 3%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднимается на 0,1%.

Лидером роста в индикаторе являются акции строительной компании Obayashi Corp., подскочившие на 20%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 теряет 0,15%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto поднимается на 0,9% и 1,1% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,7%.

Как стало известно во вторник из окончательных официальных данных, экономика Южной Кореи в четвертом квартале 2023 года выросла на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 2,2% в годовом выражении. Оба показателя совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics.

Рыночная стоимость корейского производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics снижается на 0,9%, автопроизводителя Hyundai - на 2,4%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно опускаться утром во вторник после снижения днем ранее, поскольку рынок воспринял объявленное продление добровольных ограничений на добычу стран ОПЕК+ как сигнал слабости мирового нефтяного рынка.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составляет $82,63 за баррель, что на $0,17 (0,21%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на $0,75 (0,9%), до $82,80 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизилась на $0,29 (0,37%) и составили $78,45 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на $1,23 (1,5%) - до $78,74 за баррель.

Ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров в воскресенье объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня.

"Продление ограничений на добычу в ОПЕК+, скорее всего, подчеркивает некоторую слабость прогнозов для мирового спроса со стороны группы", - сказал глава отдела исследований в Global X Рохан Редди.

По его словам, давление на рынок также оказывает ряд факторов, которые ОПЕК+ не может контролировать, включая растущую добычу в США.