"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Li Auto

Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций и депозитарных расписок Li Auto с прогнозной стоимостью на уровне 191 гонконгского доллара (HKD) и $49,1 за штуку соответственно, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Для расчета целевой цены мы использовали оценку относительно аналогов по форвардному мультипликатору EV/Sales, скорректированному на темп роста выручки", - отмечает эксперт.

Li Auto - китайская компания, которая разрабатывает, производит и продает гибридные электрокары премиум-класса.

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