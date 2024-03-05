Рубль слабо изменился к доллару и юаню на старте торгов с учетом внешних противоречий

Москва. 5 марта. Доллар США и юань демонстрируют слабые изменения на Московской бирже утром во вторник, рубль почти нейтрален, так как внешний фон подает противоречивые сигналы.

По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 91,28 руб./$1 (+3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 7,34 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,6 коп. - до 12,64 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не демонстрирует яркой динамики во вторник утром под влиянием противоречивых факторов. Следовать четкому вектору нацвалюте мешает неоднозначная ситуация на фондовых площадках. Кроме того, несмотря на сохранение негативной динамики на сырьевом рынке, отмечается замедление снижения котировок после того, как по итогам предыдущей сессии цены на нефть эталонных марок потеряли почти от одного (Brent) до полутора (WTI) процентов.

Более динамичные изменения на валютном рынке могут проявиться после поступления информации о новых объемах операций с валютой по бюджетному правилу. Минфин РФ с 7 февраля вернулся к покупке иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила. В срок до 6 марта на эти цели запланировано направить средства объемом 73,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале на сумму 195,4 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам января составило минус 122,2 млрд руб.

С учетом объявленных объемов операций Минфина с 7 февраля по 6 марта 2024 года ЦБ наметил продать валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).

Трейдеры также находятся в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Он выступит с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената в среду, в комитете по финуслугам Палаты представителей - в четверг. Участники рынка надеются получить новые сигналы относительно планов регулятора по поводу дальнейшей траектории процентных ставок.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,62 за баррель, что на 0,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,45 за баррель, что на 0,37% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник наблюдается разнонаправленная динамика: китайский CSI 300 растет на 0,50%, японский Nikkei 225 повысился на 0,14%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 1,98%, южнокорейский Kospi ослабел на 0,46%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,05%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 потерял 0,12%.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник. На этой неделе трейдеры ждут данных о рынке труда и активности в сфере услуг США, а также выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик считает, что ФРС может не торопиться со снижением ставок. "Хорошая новость в том, что рынок труда и экономика процветают, благодаря чему Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) может позволить себе не спешить с принятием решений", - говорится в его статье на сайте регионального банка. При этом Бостик опасается, что первое снижение ставок может вызвать резкий рост спроса, который приведет к ускорению инфляции.