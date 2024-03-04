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04 марта 2024 года 19:39

Рубль в понедельник слабо изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Москва. 4 марта. Доллар США упал, евро, напротив, немного повысился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; рубль слабо подешевел к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых стимулов к более активным движениям.

Курс доллара США составил 91,25 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 42 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,18 руб./EUR1, подорожав на 27,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,7 копейки, до 94,82 руб. Курс китайского юаня снизился на 0,8 копейки - до 12,66 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги понедельника умеренной смешанной динамикой в основных валютных парах в ожидании новых стимулов к движению и отыгрывая уменьшение доллара США к основным мировым валютам на глобальном рынке. Его участники ожидают мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

Заседание ЕЦБ пройдет в четверг, и инвесторы в целом ждут сохранения ключевых процентных ставок на прежнем уровне. В настоящее время базовая ставка по кредитам находится на уровне 4,5% годовых, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%. Также в четверг ЕЦБ обнародует новые макроэкономические прогнозы.

Тем временем Пауэлл выступит с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената в среду, в комитете по финуслугам Палаты представителей - в четверг. Участники рынка надеются получить новые сигналы относительно планов регулятора по поводу дальнейшей траектории процентных ставок.

"Доллар продолжает торговаться в верхней половине нашего ценового коридора 87,5-92,5 рублей. Ближайшим триггером для ощутимого изменения курса могут стать данные по импорту-экспорту (за январь 2024 г.), публикация которых ожидается к середине марта. Также в марте большое значение для курса валют будут иметь геополитический фон и решения, принятые Центробанком на заседании по ключевой ставке (22 марта). Поддержку рублю продолжит оказывать жесткая ДКП, а в числе риск-факторов - сокращение объемов экспорта и валютной выручки. Мы оставляем свой прогнозный коридор без изменений, не исключая, тем не менее, возможности его пересмотра в ближайшее время в сторону увеличения", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Рубль сегодня укрепляется по отношению к доллару США, торгуется у отметки 91 руб. На прошедшей неделе рубль укрепился по отношению к доллару на 1,3%, закрыв пятничную сессию на уровне 91,7 руб. Поддержку курсу рубля оказали растущие цены на нефть, а также окончание налогового периода. В краткосрочной перспективе ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 90-93 руб./$1", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"В начале нового месяца рубль пока чувствует себя довольно уверенно. После укрепления в пятницу доллар попытался уже на сегодняшнем открытии взять отметку в 92 руб., однако встретил сопротивление, после чего корректировался почти всю первую половину рабочего дня. К середине дня пара "доллар-рубль" консолидировалась в узком диапазоне 91,3-91,4 руб./$1, где преимущественно и находилась всю оставшуюся часть торгов. С учетом текущей "короткой" рабочей недели на локальном рынке и ухода части крупных продавцов валюты в начале месяца можно ожидать пониженной ликвидности валютного рынка в ближайшие дни. В этих условиях ожидаем движения пары "доллар-рубль" в диапазоне 91-93 руб./$1", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок немного усилили снижение вечером в понедельник. К 19:00 МСК майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,48%, до $83,15 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени понизились на бирже NYMEX на 0,86%, до $79,28 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 3,4%, WTI - на 4,6%.

Несколько стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров 3 марта объявили о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн барреля в сутки (б/с), будут действовать до конца июня.

Участники альянса снова отметили, что сокращения направлены на поддержание стабильности и баланса мирового нефтяного рынка, а выпавшие дополнительные объемы впоследствии будут постепенно восстановлены.

Россия дополнительно добровольно сократит добычу нефти и ее экспорт совокупно на 471 тыс. б/с во втором квартале 2024 г., приводятся в сообщении правительства РФ слова вице-премьера РФ Александра Новака.

По его словам, в апреле РФ снизит добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с. В мае структура изменится: сокращение нефтепроизводства будет углублено до 400 тыс. б/с, а снижение поставок на международные рынки составит 71 тыс. б/с. В июне Россия будет только сокращать добычу - на 471 тыс. б/с.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают неопределенность вокруг переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС, а также продолжающиеся атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, пишет Trading Economics.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 марта на 1,98 копейки, до 91,3534 руб./$1, и увеличил курс евро на 38,36 копейки, до 99,1061 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 12,72 копейки по отношению к пятнице и составил 91,3847 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, опустился на 0,71 копейки, снизившись до 91,3765 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 101,337 млн, из которых $355,209 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $746,128 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 31,2 копейки, до 99,0811 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 35,45 копейки, до 99,1171 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR370,876 млн, из которых EUR98,448 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR272,428 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 марта упала на 31 базисный пункт - до 15,44% годовых. Срочная версии RUONIA на 1 месяц уменьшилась в понедельник на 5 базисных пунктов - до 15,87% годовых, на 3 месяца - увеличилась на 2 базисных пункта, до 15,81% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно пятницы на 7 базисных пунктов и составила 14,99% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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