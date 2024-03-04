Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 4 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 21 базисный пункт - до 66,84% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 9,66% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 66,44% от номинала (доходность - 9,5% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились в цене за день на 300 базисных пунктов - до 51,13% от номинала (их доходность выросла на 58 базисных пунктов, составив 10,88% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 24 базисных пункта - до 79,71% от номинала (их доходность снизилась на 13 базисных пунктов, составив 15,29% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 379 базисных пунктов - до 69,53% от номинала (доходность опустилась на 194 базисных пункта - до 16,03% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене всего 1 базисный пункт, подешевев до 68,71% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 12,97% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 66,26% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 4 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют умеренное снижение в ожидании важных сообщений, запланированных позже на этой неделе.

На этой неделе трейдеры ждут публикацию данных о рынке труда и активности в сфере услуг США, а также выступлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Сенате и Палате представителей Конгресса с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.