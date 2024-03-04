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04 марта 2024 года 18:45
Котировки золота останутся в диапазоне $2000-2050/унц. до конца марта - SberCIB
Котировки золота, скорее всего, останутся до конца марта в диапазоне $2000-2050 за тройскую унцию, полагает аналитик SberCIB Investment Research Анна Пильгунова. "Золото в феврале торговалось в диапазоне $2000-2050 за унцию, - напоминает эксперт. - Жесткая риторика ФРС и ожидания, что американский регулятор начнет снижать ставку позднее, чем предполагалось, не привели к существенному снижению цен. В начале марта в центре внимания будет риторика ФРС США. Тон комментариев, скорее всего, будет умеренно жестким, но это вряд ли заметно повлияет на котировки золота. Цены на желтый металл теперь намного менее чувствительны к риторике Федрезерва, чем в первые две недели после январского заседания. В середине марта в США выйдут данные по инфляции и рынку труда за февраль, а 19-20 марта состоится заседание ФРС. Участники рынка ждут, что регулятор сохранит ставку на уровне 5,5%. Если тон останется жестким, потребительская инфляция в США превысит ожидания, а на рынке труда сохранится высокий спрос на рабочую силу, то не исключено, что в марте рынок пересмотрит свои ожидания и заложит в котировки лишь два снижения ставки (до 5% к концу этого года)". При таком сценарии золото, на взгляд аналитика инвестбанка, может оказаться под давлением. Тем не менее Пильгунова считает, что при прочих равных в марте котировки останутся в прежнем ценовом диапазоне $2000-2050 за унцию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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