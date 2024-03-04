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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Tesla
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04 марта 2024 года 18:31
"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Tesla
"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Tesla и целевую цену на уровне $207 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 4%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "2023 год стал вызовом для Tesla: ралли в первой половине года, поднявшее котировки почти в 3 раза, к концу года обернулось падением акций почти на 30%, - пишет аналитик Игнат Иванов. - Производитель электромобилей в минувшем году не смог реализовать амбициозные планы по продаже 2 млн машин, планы по массовому запуску производства грузовой линейки транспорта Semi и Cybertruck были отложены. Разочаровали инвесторов и финансовые результаты". Ключевыми драйверами роста Tesla, на взгляд эксперта, являются: - Правительства большинства стран ставят цели по переходу на "зеленую" экономику и сокращению выбросов CO2. К 2035 году ЕС, Великобритания, Австралия, Канада планируют перейти только на электромобили. - Агрессивные планы роста Tesla заключаются в массовом выпуске пикапов Cybertruck, грузовиков Semi и "электромобиля нового поколения". В будущем Tesla планирует производить по 20 млн автомобилей в год. - Государственная поддержка большинства развитых стран мира при покупке электромобиля - один из факторов растущего спроса на эти виды машин. - Лидерство в технологиях, в частности в использовании ИИ и автопилота, позволяет Tesla предлагать клиентам инновационные решения, которых нет у конкурентов. А также создает возможность создания парка беспилотных роботакси. - Рост эффективности производства - одна из ключевых долгосрочных целей Tesla, достигаемая высокой роботизацией сборочных линий. - Стратегия снижения цен позволяет Tesla увеличивать производство и продажи, несмотря на рост конкуренции. Среди основных рисков для акций Tesla, по мнению аналитика "Финама", можно выделить: - Акции Tesla оценены значительно выше акций конкурентов, притом что в 2023 году компания показала слабые финансовые результаты и снизила прогнозы производства и продаж на следующие годы. - Автомобили Tesla слишком дорогие на фоне доступных электрокаров конкурентов, в первую очередь китайских. Tesla больше не является лидером рынка электромобилей (BEV), в 4К23 китайская компания BYD опередила ее в производстве и продаже электрокаров. - Эксцентричный генеральный директор Tesla - Илон Маск - своими высказываниями в соцсетях, действиями в отношении X (Twitter) и прочими некорпоративными событиями может негативно влиять на акции Tesla. - Акции Tesla имеют высокую волатильность и повышенный риск. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TESLA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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