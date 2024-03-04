"Финам" повысил прогнозную цену акций Salesforce до $321,38

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Salesforce Inc. с $283,6 до $321,38 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 1,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Никиты Степанова.

"Акции компании на протяжении всего последнего года показывали динамику "лучше рынка" и часто достигали своих справедливых ценовых значений. На прошлой неделе Salesforce представила отчет за 2024 финансовый год, где превзошла ожидания аналитиков и улучшила прогнозы по будущим финансовым показателям. В связи с этим мы повышаем целевую цену, хотя бумаги сейчас выглядят справедливо оцененными, - указывает эксперт. - При оценке стоимости акций мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E NTM, EV/EBITDA NTMи EV/S NTM компаний-аналогов и исторические значения этих мультипликаторов самой компании".

Salesforce Inc. - американская технологическая компания, глобальный лидер в отрасли программного обеспечения для CRM.

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