Рынок акций РФ на неделе вернулся к росту, отыграв потери второй декады февраля

Рынок акций РФ на неделе отыграл потери, понесенные во второй декаде февраля, благодаря неоправдавшимся опасениям в отношении новых антироссийских санкций Запада, которые могли усилить геополитическую напряженность. В частности, западные санкции не коснулись "Национального клирингового центра" (НКЦ). Также инвесторов воодушевило выступление президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. Индекс МосБиржи отскочил выше 3265 пунктов, прибавив за неделю 124 пункта.

В период с 26 февраля по 1 марта индекс МосБиржи вырос на 4% и составил 3266,66 пункта, индекс РТС прибавил 5,4% и достиг 1122,32 пункта на фоне снижения доллара до 91,69 руб./$1 (-1,16 рубля) и подросшей майской нефти Brent до $83,82 за баррель (+2,6%).

Рынок акций РФ начал неделю с ощутимого роста blue chips благодаря неоправдавшимся опасениям геополитической напряженности вокруг Украины и на фоне новых антироссийских санкций Запада, не затронувших НКЦ; индекс МосБиржи подскочил выше 3210 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" (+5%). Просели бумаги компаний "Мечел" (-3,4% "префы"), "Совкомфлот" (-2,4%) и ПАО "Южуралзолото" (-3,6%), подпавших под новые ограничения Запада.

В пятницу, 23 февраля, Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций в отношении России, он направлен против российского оборонно-промышленного комплекса РФ и ее вооруженных сил, а также против сотрудничества Москвы с КНДР в военной сфере. В пакет вошли 106 физлиц и 88 структур, ограничения вводятся за "действия, направленные на подрыв или создание угроз территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

США в пятницу также ввели антироссийские санкции против 500 человек и 90 компаний. Президент США Джо Байден заявил, что они нацелены на российский финансовый сектор, оборонно-промышленный комплекс, сети снабжения и тех, кто способствует обходу санкций.

Выручка ПАО "Ростелеком" (+4%) в IV квартале 2023 года составила 209,3 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила компания.

Поддержкой для акций "Мосбиржи" (+2,4%) выступил финотчет и ожидания дивидендов за 2023 год. "Мосбиржа" в 2023 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 67,5% (до 60,8 млрд рублей), в IV квартале прибыль выросла в годовом выражении на 79,1% (до 20,045 млрд рублей), что превысило прогнозы. Набсовет Мосбиржи обсудит предварительные рекомендации по дивидендам за 2023 год 5 марта.

Во "втором эшелоне" подскочили акции SFI (+21,3%, до 1368 рублей) на новостях, что совет директоров предложил акционерам рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 55% его акций. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу назначено на 5 апреля, цена выкупа акций может составить 767,2 рубля за штуку, сообщила компания.

Продолжилось падение расписок Qiwi (-12,9%), после того как 21 февраля ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви банка в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ.

Во вторник рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне опасений эскалации геополитической напряженности вокруг Украины; игроки выборочно фиксировали прибыль после роста в начале недели на оптимизме в отношении умеренного санкционного давления Запада на Россию. Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 3210 пунктов, лидировали в росте акции "Ростелекома" (+2,5%); во "втором эшелоне" продолжилось ралли на рекордных объемах бумаг SFI (+25,7%), обновивших максимум на ожиданиях погашения 55% акций компании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что в Кремле обратили внимание на обсуждение западными странами возможности направления своих военных на Украину. По его словам, появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту с РФ и эскалации ситуации.

Тем временем, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Дне предпринимательства на выставке "Россия" во вторник заявил, что экономика РФ в ближайшие три года будет расти темпами чуть выше 2%, в дальнейшем ее рост ускорится ближе к 3%. Также Белоусов отметил, что прогноз МВФ по росту российской экономики в 2024 году на уровне 2,6% не является излишне оптимистичным, рост "вполне спокойно" может превысить 2%.

Акции "Ростелекома" выросли до 90,45 рубля, максимума с ноября 2021 года. Показатель OIBDA "Ростелекома" в 2024 году превысит 300 млрд рублей, заявил президент компании Михаил Осеевский. Также компания ставит цель по увеличению выручки до 1 трлн рублей, сроки достижения этого показателя пока обсуждаются, сказал Осеевский в ходе вебкаста для инвесторов и аналитиков. Также "Ростелеком" планирует провести IPO одной из своих дочерних компаний во второй половине 2024 года и в дальнейшем продолжить этот опыт, сообщил Осеевский.

Продолжилось падение расписок Qiwi (-4,6%) после их исключения из расчетов индексов Мосбиржи.

Нефть Brent превысила $83 за баррель на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и усилий ОПЕК+ по ограничению предложения, тогда как давление на котировки оказывает рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, включая США. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что нефть будет торговаться в коридоре $70-90 за баррель в краткосрочной перспективе, эксперты Bank of America видят границы этого коридора у отметок $60 и $80 за баррель.

В среду рынок акций РФ возобновил подъем на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подорожавшей нефти (Brent поднялась к $84 за баррель) и корпоративных новостей; индекс МосБиржи поднялся в район 3230 пунктов во главе с бумагами Polymetal (+3,6%) и "Магнита" (+2,2%), просели акции "НОВАТЭКа" (-1,2%), также подешевели бумаги "АЛРОСА" (-1,1%) на финотчете. Во "втором эшелоне" скорректировались вниз после ралли бумаги SFI (-14,2%), продолжилось снижение расписок Qiwi (-4,4%) после отзыва лицензии у Киви банка.

Консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО по итогам 2023 года составила 322,57 млрд рублей, что на 9% выше данных годичной давности. При этом чистая прибыль компании за год упала на 15%, до 85,18 млрд рублей.

Сбербанк (+0,1%) в IV квартале получил 359,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО при прогнозе на уровне 353 млрд руб. За минувший год Сбербанк получил 1 трлн 508,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО при прогнозе в 1 трлн 502 млрд руб.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, планы банка относительно выплаты дивидендов за 2023 год в размере 50% чистой прибыли по МСФО не изменились, в 2024 году банк рассчитывает на рост прибыли. Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2023 год в апреле, добавил он.

Нефть подросла на новостях от агентства Reuters со ссылкой на информированные источники, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.

В четверг рынок акций продолжил подъем на фоне выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному Собранию, где инвесторов воодушевили экономические перспективы страны, в то время как внешние рынки капитала подавали смешанные сигналы и стабилизировалась нефть (Brent торговалась выше $83,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3250 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (+3,4%) и "ЛУКОЙЛа" (+2,7%), просели акции Polymetal (-1,8%) и продолжилось падение расписок Qiwi (-9,5%).

По словам Путина, капитализации российского фондового рынка должна удвоиться к 2030 году и достигнуть 66% ВВП. Также Путин рассказал о запуске нескольких новых важных национальных проектов, предложил продлить программу "Семейная ипотека" до 2030 года и списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, что позволит им экономить 200 млрд руб. в год для инвестиций.

"Полюс" (+0,4%) по итогам 2023 года увеличил общий объем производства на 14%, до 2,902 млн унций, сообщила компания. Выручка выросла на 28% и достигла $5,436 млрд. Скорректированный показатель EBITDA достиг $3,889 млрд, увеличившись на 51%. "Полюс" допускает в 2024 году сокращение производства золота до 2,7-2,8 млн унций; прогноз capex - $1,55-1,7 млрд.

ПАО "ТГК-1" (-1,5%) по итогам 2023 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 0,78 млрд рублей против чистой прибыли в размере 7,1 млрд рублей годом ранее.

В пятницу рынок акций РФ сохранил позитивный настрой, несмотря на выборочную фиксацию прибыли игроками в ряде бумаг в преддверии выходных; поддержку рынку оказала выросшая нефть (Brent превысила $83,8 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 3265 пунктов, приблизившись к максимуму с начала года 3275 пунктов, при этом лидировали в росте акции "Яндекса" (+4%). Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк остается миноритарным акционером "Яндекса" и ждет роста его стоимости.

Во "втором эшелоне" продолжилось падение расписок Qiwi (-4,2%).

В период с 26 февраля по 1 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели акции SFI (+37%), "Группы ЛСР" (+23%), "ТГК-14" (+12%); хуже рынка оказались "префы" "Мечела" (-10%), бумаги ПАО "Южуралзолото" (-3%), "Распадской" (-2%).

Рынок акций РФ в первой декаде марта может продолжить рост на ожиданиях поступления дивидендных платежей и корпоративных финотчетов. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3240-3300 пунктов, для индекса РТС - 1100-1170 пунктов с оглядкой на вероятное ослабление рубля после завершения в конце февраля налоговых платежей, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".