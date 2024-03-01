.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
.
ГЛАВНОЕ
В январе промпроизводство в РФ выросло на 4,6%
Рост промпроизводства в РФ в январе ускорился до 4,6% после 2,7% в декабре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,0%. Рост в обрабатывающих отраслях ускорился до 7,5% с 5,1% в декабре, в добывающем секторе рост составил 0,8%
 
Послание президента РФ закладывает решения для выхода экономики на устойчивый рост
Послание президента РФ представляет собой комплексную программу в том числе развития экономики, которая закладывает необходимые решения для поддержания текущей позитивной динамики с ускорением роста до 3% к 2030 году, заявил журналистам глава...
 
Банки повышают ставки по вкладам в юанях
В феврале сразу несколько крупных банков улучшили условия по своим вкладам в юанях. Максимальные ставки по ним теперь достигают 4,5%, хотя годом ранее были в полтора-два раза ниже. Связано это, как отмечают опрошенные "Российской газетой" эксперты,...
 
Сроки поставок новых гражданских самолетов сдвигаются
Минпромторг и госкорпорация "Ростех" официально объявили о переносе сроков поставок всех российских пассажирских самолетов, разрабатываемых для замещения западного флота,- SJ-100, МС-21, Ту-214 и Ил-114-300. Поставки должны были начаться в 2024...
 
01 марта 2024 года 19:30

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 1 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней практически не изменились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали в понедельник умеренное снижение.

Эксперты Goldman Sachs изменили прогноз для траектории базовой процентной ставки ФРС на текущий год после недавних заявлений руководителей Федрезерва и протокола январского заседания. Goldman теперь ожидает, что ставка будет снижена четыре раза в 2024 году, а не пять, как предполагалось ранее. Первое снижение ставки на 25 базисных пунктов ожидается в июне.

Продажи новых домов в США в январе увеличились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 661 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в понедельник. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 651 тыс. новостроек (прирост на 7,2%), а не 664 тыс. (подъем на 8%), как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения в январе на 2,4% с ранее объявленного декабрьского уровня - до 680 тыс. Продажи новостроек в прошлом месяце были на 1,8% выше, чем в январе 2023 года. Медианная цена нового дома в США составляла $420,7 тыс. по сравнению с $432,1 тыс. год назад и $413,1 тыс. в декабре.

Цены отечественных евробондов во вторник продолжили колебаться в боковом диапазоне на фоне незначительных изменений US Treasuries. Трейдеры находились в ожидании публикации в США важной макроэкономической статистики - пересмотренных данных о динамике ВВП за четвертый квартал, а также отчета о доходах и расходах американцев за январь, включающего в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Согласно опубликованным 27 февраля правительством США данным, заказы на товары длительного пользования в стране упали в январе на максимальные с апреля 2020 года 6,1% месяц к месяцу. Снижение в основном обусловлено практически полным отсутствием контрактов на поставки самолетов Boeing. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал уменьшение заказов в январе на 5% после спада на 0,3% в декабре. Без учета транспорта январские заказы сократились на 0,3%.

В свою очередь индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 106,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составило 110,9 пункта, а не 114,8 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 115 пунктов с объявленного прежде январского уровня.

Ситуация на мировых долговых рынках и в секторе отечественных евробондов не претерпела существенных изменений в середине недели - ценовые колебания по-прежнему не выходили за рамки бокового диапазона. Американская экономика в IV квартале увеличилась на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о более значительном подъеме - на 3,3%. Аналитики не ожидали пересмотра предварительных данных. Тем временем объем запасов на оптовых складах в США в январе сократился на 0,1% относительно предыдущего месяца. В декабре показатель вырос на 0,4%, эксперты ожидали его повышения в январе на 0,1%.

Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики, в то время как цены американских казначейских обязательств умеренно подросли после публикации в США новой порции макроэкономической статистики и тем самым вернулись на уровни конца предыдущей недели.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 2,4% к тому же месяцу прошлого года, сообщило министерство торговли США. Это минимальный прирост с февраля 2021 года. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. Доходы населения США в январе выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Подъем оказался максимальным за год. Расходы американцев увеличились на 0,2%. Эксперты в среднем предполагали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,2%.

В последний день недели ценовые колебания как US Treasuries, так и российских еврооблигаций вновь не имели ярко выраженной направленности. Участники рынка оценивали новую порцию опубликованной в США макроэкономической статистики. Так, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале опустился до 47,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения до 49,5 пункта.

Кроме того, индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 76,9 пункта с 79 пунктов месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о повышении индекса до максимальных с июля 2021 года 79,6 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков не предполагал пересмотра оценки.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю всего на 0,01% - до 66,63% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 9,69% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,02%, до 66,44% от номинала (доходность увеличилась также на 2 базисных пункта, до 9,49% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в стоимости за пять дней на 1,8%, подорожав до 50,93% от номинала (его доходность снизилась на 16 базисных пунктов и составила 10,92% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 0,38% - до 79,47% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 15,42% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году опустились в цене на 0,03% - до 65,74% от номинала (доходность увеличилась на 14 базисных пунктов и составила 17,96% годовых), в то время как котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году выросли за пять дней на 0,4% - до 68,73% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта, составив 12,96% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за неделю и составила 66,26% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 марта 2024 года 19:58
Рынок акций РФ на неделе вернулся к росту, отыграв потери второй декады февраля
Рынок акций РФ на неделе отыграл потери, понесенные во второй декаде февраля, благодаря неоправдавшимся опасениям в отношении новых антироссийских санкций Запада, которые могли усилить геополитическую напряженность. В частности, западные санкции не коснулись "Национального клирингового центра" (НКЦ). Также инвесторов воодушевило выступление президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. Индекс МосБиржи отскочил выше 3265 пунктов, прибавив за неделю 124 пункта.    читать дальше
.
01 марта 2024 года 19:55
Рынок акций РФ в пятницу поднялся к 3270п по индексу МосБиржи во главе с Яндексом, неделю закрыл в "плюсе"
Москва. 1 марта. Рынок акций РФ в пятницу вырос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (майская нефть Brent поднялась к $83,8 за баррель), хотя в отдельных бумагах игроки фиксировали прибыль перед выходными. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 3270 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов с 20 октября 2023 года, при этом лидировали в росте акции "Яндекса" (+4%).    читать дальше
.
01 марта 2024 года 19:41
Рубль подешевел к основным валютам в первый день месяца после завершения налоговых выплат февраля
Москва. 1 марта. Доллар США, евро и китайский юань повысились на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль возобновил снижение к бивалютной корзине в первый день месяца после того, как ранее на этой неделе он подрастал с учетом спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам февраля.    читать дальше
.
01 марта 2024 года 19:00
"Финам" присвоил акциям China Oilfield Services рейтинг "покупать"
"Финам" присвоил акциям класса H China Oilfield Services рейтинг "покупать" и целевую цену HKD 9,07 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 31,4% с текущих уровней, сообщается в комментарии. "Акции China Oilfield Services снизились с локальных максимумов ноября на 27%, что было...    читать дальше
.
01 марта 2024 года 18:29
Справедливая доходность нового выпуска бондов Брусники серии 002P-02 составляет 16,5-17% - инвестбанк Синара
Справедливая доходность нового выпуска облигаций ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" ("Брусника") серии 002P-02 со сроком обращения 3 года находится на уровне 16,5-17% годовых, сообщается в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина. "4 марта...    читать дальше
.
01 марта 2024 года 17:56
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Carrier Global
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Carrier Global Corp. с прогнозной стоимостью $64,9 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17,9% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Полины Щукиной. "Мы полагаем, что в среднесрочной...    читать дальше
.
01 марта 2024 года 17:33
Акции ГК Самолет по-прежнему недооценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ГК "Самолет" по-прежнему недооценены фондовым рынком и сохранят небольшой "апсайд" в котировках для долгосрочного инвестора, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Выступая с посланием к Федеральному собранию 29 февраля, В. Путин предложил продлить срок действия программы семейной...    читать дальше
.
01 марта 2024 года 17:10
Индекс S&P 500 может подняться выше 5100п в пятницу - Freedom Finance Global
Вероятна умеренно позитивная динамика без резких всплесков волатильности, индекс S&P 500 может подняться выше 5100 пунктов в пятницу (ориентировочный диапазон торгов на день составляет 5080-5130 пунктов), прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "После трехдневной консолидации...    читать дальше
.
01 марта 2024 года 16:43
Возможно укрепление рубля до 87-88 руб./$1 в марте - SberCIB
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до 87-88 руб./$1 в текущем месяце на фоне крупных налоговых выплат, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Большее укрепление маловероятно, так как возможна активизация выкупа активов у иностранцев, но поддерживать рубль будет...    читать дальше
.
01 марта 2024 года 16:13
Акции Распадской и Мечела не привлекательны для вложений в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Распадской" и "Мечела" не привлекательны для инвестиций в настоящее время, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Правительство РФ с 1 марта вернуло курсовые пошлины на экспорт угля (до 28 февраля 2025 года. После отмены ранее действовавших пошлин Минфин рассматривал варианты по...    читать дальше
.
01 марта 2024 года 15:45
"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают акции Распадской
"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены акций "Распадской" на фоне предполагаемого отсутствия дивидендов и рисков снижения цен на коксующийся уголь в текущем году, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского. "Угледобывающая компания опубликовала отчет с...    читать дальше
.
01 марта 2024 года 15:36
Рубль возобновил снижение к основным валютам в первый день месяца после завершения налоговых выплат февраля
Москва. 1 марта. Доллар США, евро и китайский юань повышаются на Московской бирже днем в пятницу; рубль возобновил снижение к бивалютной корзине в первый день месяца после того, как ранее на этой неделе он подрастал с учетом спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам февраля.    читать дальше
.
01 марта 2024 года 15:22
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг Globaltrans
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены бумаг Globaltrans, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Елены Сахновой, Дмитрия Овчинникова и Лидии Михайловой. Компания торгуется по EV/EBITDA 2024 менее 2x, что предполагает почти 50% дисконт к среднему значению...    читать дальше
.
01 марта 2024 года 15:01
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Baidu до $167
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Baidu Inc. со $210 до $167 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитики инвесткомпании Романа Лукьянчикова. "Baidu представила в целом нейтральные результаты за четвертый квартал, притом, что ее чистая прибыль...    читать дальше
.
01 марта 2024 года 14:40
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 300 руб
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 300 руб. за штуку, сообщается в комментарии. "Сбер отчитался по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль в 5 раз превысила результаты 2022 года, составив 1,508 трлн рублей. Кредитный портфель банка вырос на 27% до 39,4 трлн рублей....    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.