Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 1 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней практически не изменились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали в понедельник умеренное снижение.

Эксперты Goldman Sachs изменили прогноз для траектории базовой процентной ставки ФРС на текущий год после недавних заявлений руководителей Федрезерва и протокола январского заседания. Goldman теперь ожидает, что ставка будет снижена четыре раза в 2024 году, а не пять, как предполагалось ранее. Первое снижение ставки на 25 базисных пунктов ожидается в июне.

Продажи новых домов в США в январе увеличились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 661 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в понедельник. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 651 тыс. новостроек (прирост на 7,2%), а не 664 тыс. (подъем на 8%), как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения в январе на 2,4% с ранее объявленного декабрьского уровня - до 680 тыс. Продажи новостроек в прошлом месяце были на 1,8% выше, чем в январе 2023 года. Медианная цена нового дома в США составляла $420,7 тыс. по сравнению с $432,1 тыс. год назад и $413,1 тыс. в декабре.

Цены отечественных евробондов во вторник продолжили колебаться в боковом диапазоне на фоне незначительных изменений US Treasuries. Трейдеры находились в ожидании публикации в США важной макроэкономической статистики - пересмотренных данных о динамике ВВП за четвертый квартал, а также отчета о доходах и расходах американцев за январь, включающего в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Согласно опубликованным 27 февраля правительством США данным, заказы на товары длительного пользования в стране упали в январе на максимальные с апреля 2020 года 6,1% месяц к месяцу. Снижение в основном обусловлено практически полным отсутствием контрактов на поставки самолетов Boeing. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал уменьшение заказов в январе на 5% после спада на 0,3% в декабре. Без учета транспорта январские заказы сократились на 0,3%.

В свою очередь индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 106,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составило 110,9 пункта, а не 114,8 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 115 пунктов с объявленного прежде январского уровня.

Ситуация на мировых долговых рынках и в секторе отечественных евробондов не претерпела существенных изменений в середине недели - ценовые колебания по-прежнему не выходили за рамки бокового диапазона. Американская экономика в IV квартале увеличилась на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о более значительном подъеме - на 3,3%. Аналитики не ожидали пересмотра предварительных данных. Тем временем объем запасов на оптовых складах в США в январе сократился на 0,1% относительно предыдущего месяца. В декабре показатель вырос на 0,4%, эксперты ожидали его повышения в январе на 0,1%.

Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики, в то время как цены американских казначейских обязательств умеренно подросли после публикации в США новой порции макроэкономической статистики и тем самым вернулись на уровни конца предыдущей недели.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 2,4% к тому же месяцу прошлого года, сообщило министерство торговли США. Это минимальный прирост с февраля 2021 года. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. Доходы населения США в январе выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Подъем оказался максимальным за год. Расходы американцев увеличились на 0,2%. Эксперты в среднем предполагали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,2%.

В последний день недели ценовые колебания как US Treasuries, так и российских еврооблигаций вновь не имели ярко выраженной направленности. Участники рынка оценивали новую порцию опубликованной в США макроэкономической статистики. Так, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале опустился до 47,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения до 49,5 пункта.

Кроме того, индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 76,9 пункта с 79 пунктов месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о повышении индекса до максимальных с июля 2021 года 79,6 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков не предполагал пересмотра оценки.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю всего на 0,01% - до 66,63% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 9,69% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,02%, до 66,44% от номинала (доходность увеличилась также на 2 базисных пункта, до 9,49% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в стоимости за пять дней на 1,8%, подорожав до 50,93% от номинала (его доходность снизилась на 16 базисных пунктов и составила 10,92% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 0,38% - до 79,47% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 15,42% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году опустились в цене на 0,03% - до 65,74% от номинала (доходность увеличилась на 14 базисных пунктов и составила 17,96% годовых), в то время как котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году выросли за пять дней на 0,4% - до 68,73% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта, составив 12,96% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за неделю и составила 66,26% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.