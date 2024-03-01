"Финам" присвоил акциям China Oilfield Services рейтинг "покупать"

"Финам" присвоил акциям класса H China Oilfield Services рейтинг "покупать" и целевую цену HKD 9,07 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 31,4% с текущих уровней, сообщается в комментарии.

"Акции China Oilfield Services снизились с локальных максимумов ноября на 27%, что было преимущественно связано с общей слабостью китайского рынка и ожиданием временного роста капитальных затрат компании, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - Однако на фоне непрерывного роста добычи со стороны своего ключевого клиента China Oilfield Services продолжает наращивать основные финансовые результаты двузначными темпами. При этом после недавней коррекции оценка компании по мультипликаторам снизилась практически до многолетнего минимума, что с учетом сохраняющихся перспектив роста бизнеса, на наш взгляд, является неоправданным и создает интересную точку для покупок".

China Oilfield Services (COSL) - китайская нефтесервисная компания, специализирующаяся на шельфовой добыче нефти.

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