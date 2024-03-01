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Главная / Мнения аналитиков / Акции ГК Самолет по-прежнему недооценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
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01 марта 2024 года 17:33
Акции ГК Самолет по-прежнему недооценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ГК "Самолет" по-прежнему недооценены фондовым рынком и сохранят небольшой "апсайд" в котировках для долгосрочного инвестора, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Выступая с посланием к Федеральному собранию 29 февраля, В. Путин предложил продлить срок действия программы семейной ипотеки до 2030 года. Продление срока действия семейной ипотеки смягчит негативное воздействие на результаты застройщиков от завершения программы льготной ипотеки по 8%, однако риски снижения спроса на рынке недвижимости в текущем году сохраняются. Среди девелоперов можно выделить "Самолет", который ранее раскрыл сильные финансовые результаты за 2023 год и поделился амбициозными планами на текущий год, - указывают эксперты в обзоре. - Несмотря на риски рынка недвижимости, связанные с ужесточением программы льготной ипотеки на новостройки, мы считаем, что акции эмитента по-прежнему недооценены рынком и сохранят небольшой "апсайд" в котировках для долгосрочного инвестора". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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01 марта 2024 года 19:58
Рынок акций РФ на неделе отыграл потери, понесенные во второй декаде февраля, благодаря неоправдавшимся опасениям в отношении новых антироссийских санкций Запада, которые могли усилить геополитическую напряженность. В частности, западные санкции не коснулись "Национального клирингового центра" (НКЦ). Также инвесторов воодушевило выступление президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. Индекс МосБиржи отскочил выше 3265 пунктов, прибавив за неделю 124 пункта. читать дальше
.01 марта 2024 года 19:55
Рынок акций РФ в пятницу поднялся к 3270п по индексу МосБиржи во главе с Яндексом, неделю закрыл в "плюсе"
Москва. 1 марта. Рынок акций РФ в пятницу вырос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (майская нефть Brent поднялась к $83,8 за баррель), хотя в отдельных бумагах игроки фиксировали прибыль перед выходными. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 3270 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов с 20 октября 2023 года, при этом лидировали в росте акции "Яндекса" (+4%). читать дальше
.01 марта 2024 года 19:41
Москва. 1 марта. Доллар США, евро и китайский юань повысились на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль возобновил снижение к бивалютной корзине в первый день месяца после того, как ранее на этой неделе он подрастал с учетом спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам февраля. читать дальше
.01 марта 2024 года 19:30
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 1 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней практически не изменились. читать дальше
.01 марта 2024 года 19:00
"Финам" присвоил акциям класса H China Oilfield Services рейтинг "покупать" и целевую цену HKD 9,07 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 31,4% с текущих уровней, сообщается в комментарии. "Акции China Oilfield Services снизились с локальных максимумов ноября на 27%, что было... читать дальше
.01 марта 2024 года 18:29
Справедливая доходность нового выпуска бондов Брусники серии 002P-02 составляет 16,5-17% - инвестбанк Синара
Справедливая доходность нового выпуска облигаций ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" ("Брусника") серии 002P-02 со сроком обращения 3 года находится на уровне 16,5-17% годовых, сообщается в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина. "4 марта... читать дальше
.01 марта 2024 года 17:56
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Carrier Global Corp. с прогнозной стоимостью $64,9 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17,9% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Полины Щукиной. "Мы полагаем, что в среднесрочной... читать дальше
.01 марта 2024 года 17:10
Вероятна умеренно позитивная динамика без резких всплесков волатильности, индекс S&P 500 может подняться выше 5100 пунктов в пятницу (ориентировочный диапазон торгов на день составляет 5080-5130 пунктов), прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "После трехдневной консолидации... читать дальше
.01 марта 2024 года 16:43
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до 87-88 руб./$1 в текущем месяце на фоне крупных налоговых выплат, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Большее укрепление маловероятно, так как возможна активизация выкупа активов у иностранцев, но поддерживать рубль будет... читать дальше
.01 марта 2024 года 16:13
Акции Распадской и Мечела не привлекательны для вложений в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Распадской" и "Мечела" не привлекательны для инвестиций в настоящее время, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Правительство РФ с 1 марта вернуло курсовые пошлины на экспорт угля (до 28 февраля 2025 года. После отмены ранее действовавших пошлин Минфин рассматривал варианты по... читать дальше
.01 марта 2024 года 15:45
"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены акций "Распадской" на фоне предполагаемого отсутствия дивидендов и рисков снижения цен на коксующийся уголь в текущем году, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского. "Угледобывающая компания опубликовала отчет с... читать дальше
.01 марта 2024 года 15:36
Рубль возобновил снижение к основным валютам в первый день месяца после завершения налоговых выплат февраля
Москва. 1 марта. Доллар США, евро и китайский юань повышаются на Московской бирже днем в пятницу; рубль возобновил снижение к бивалютной корзине в первый день месяца после того, как ранее на этой неделе он подрастал с учетом спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам февраля. читать дальше
.01 марта 2024 года 15:22
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены бумаг Globaltrans, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Елены Сахновой, Дмитрия Овчинникова и Лидии Михайловой. Компания торгуется по EV/EBITDA 2024 менее 2x, что предполагает почти 50% дисконт к среднему значению... читать дальше
.01 марта 2024 года 15:01
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Baidu Inc. со $210 до $167 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитики инвесткомпании Романа Лукьянчикова. "Baidu представила в целом нейтральные результаты за четвертый квартал, притом, что ее чистая прибыль... читать дальше
.01 марта 2024 года 14:40
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 300 руб. за штуку, сообщается в комментарии. "Сбер отчитался по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль в 5 раз превысила результаты 2022 года, составив 1,508 трлн рублей. Кредитный портфель банка вырос на 27% до 39,4 трлн рублей.... читать дальше
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