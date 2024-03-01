Акции ГК Самолет по-прежнему недооценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ГК "Самолет" по-прежнему недооценены фондовым рынком и сохранят небольшой "апсайд" в котировках для долгосрочного инвестора, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Выступая с посланием к Федеральному собранию 29 февраля, В. Путин предложил продлить срок действия программы семейной ипотеки до 2030 года. Продление срока действия семейной ипотеки смягчит негативное воздействие на результаты застройщиков от завершения программы льготной ипотеки по 8%, однако риски снижения спроса на рынке недвижимости в текущем году сохраняются. Среди девелоперов можно выделить "Самолет", который ранее раскрыл сильные финансовые результаты за 2023 год и поделился амбициозными планами на текущий год, - указывают эксперты в обзоре. - Несмотря на риски рынка недвижимости, связанные с ужесточением программы льготной ипотеки на новостройки, мы считаем, что акции эмитента по-прежнему недооценены рынком и сохранят небольшой "апсайд" в котировках для долгосрочного инвестора".

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