Возможно укрепление рубля до 87-88 руб./$1 в марте - SberCIB

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до 87-88 руб./$1 в текущем месяце на фоне крупных налоговых выплат, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Большее укрепление маловероятно, так как возможна активизация выкупа активов у иностранцев, но поддерживать рубль будет обязательная продажа валютной выручки", - отмечают эксперты в комментарии.

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