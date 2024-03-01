"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают акции Распадской

"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены акций "Распадской" на фоне предполагаемого отсутствия дивидендов и рисков снижения цен на коксующийся уголь в текущем году, сообщается в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

"Угледобывающая компания опубликовала отчет с финансовыми итогами 2023 года. Снижение основных финансовых показателей главным образом обусловлено более низкими ценами на коксующийся уголь. Рекомендация совета директоров о невыплате дивидендов за прошедший год может быть продиктована тем, что Evraz, основной акционер эмитента, зарегистрирован в недружественной юрисдикции, - указывает эксперт. - Стоит отметить, что с 1 марта 2024 года правительство РФ снова вводит экспортные пошлины на уголь, которые зависят от курса рубля. В 2024 году данные пошлины могут составить около 5-10% от EBITDA "Распадской". Нейтрально смотрим на акции "Распадской" на фоне отсутствия дивидендов и рисков снижения цен на коксующийся уголь в текущем году, в частности, по мере восстановления предложения угля со стороны Австралии".

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