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Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Baidu до $167
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01 марта 2024 года 15:01
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Baidu до $167
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Baidu Inc. со $210 до $167 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитики инвесткомпании Романа Лукьянчикова. "Baidu представила в целом нейтральные результаты за четвертый квартал, притом, что ее чистая прибыль недотянула до общерыночного ориентира, - пишет эксперт. - Хотя исключение волатильной статьи "прочие доходы" существенно улучшает чистую маржу компании, заметное давление на результат оказывают возросшие расходы на обслуживание ИИ-вычислений, которые в будущем рискуют стать устойчивым негативным фактором. Тем не менее разработки в сфере LLM позволили основному бизнесу Baidu продемонстрировать продажи немного выше ожиданий, что подтверждает обоснованность сделанной менеджментом ставки на развитие ИИ. Основной бизнес Baidu сохраняет устойчивость, что доказывает эффективность шагов руководства по развитию новых инициатив на текущем этапе, несмотря на усиление конкуренции. Финансовые показатели Baidu в следующем квартале будут во многом зависеть от этого фактора, а также от экономической ситуации в КНР, обуславливающей спрос на интернет-рекламу". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-BAIDU-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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