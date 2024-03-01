"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 300 руб. за штуку, сообщается в комментарии.

"Сбер отчитался по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль в 5 раз превысила результаты 2022 года, составив 1,508 трлн рублей. Кредитный портфель банка вырос на 27% до 39,4 трлн рублей. Объем привлеченных средств физлиц составил 22,9 трлн рублей. ROE составила 25,3%, что является одним из самых высоких в секторе. Исходя из текущей дивидендной политики (50% от чистой прибыли) мы ожидаем выплаты в размере 33 рубля на акцию. Мы позитивно оцениваем результаты компании и оставляем цель в 300 рублей за акцию", - пишут аналитики инвесткомпании.

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