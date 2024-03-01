Freedom Finance Global понизил целевую цену акций NRG Energy до $44

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций NRG Energy Inc. до $44 за штуку и рекомендацию - до "продавать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Позднякова.

"NRG Energy (NRG) в отчетности за четвертый квартал 2023 года зафиксировала заметное снижение выручки в результате изменения структуры своих основных активов. Высокую долговую нагрузку и отрицательный операционный денежный поток по итогам 2023 года мы оцениваем как существенные риски для акций компании. Кроме того, долговая нагрузка NRG остается высокой. На дистанции в ближайшие 12 месяцев бумаги компании могут показать не лучшую динамику среди предприятий коммунального сектора", - пишет эксперт.

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