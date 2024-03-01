Cлабые прогнозы на 2024г оказывают давление на стоимость акций Полюса - Freedom Finance Global

Cлабые прогнозы на 2024г оказывают давление на стоимость акций "Полюса", считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Прогнозы менеджмента компании на 2024 год указывают на подъем общих денежных затрат (ТСС) до $450-500 на тройскую унцию и уменьшение объемов производства до 2,7-2,8 млн унций. В совокупности c ожиданиями роста капитальных затрат на 49-63,5% и ТСС на 15,5-28,5%, а также снижения объемов производства, в 2024 году выручка должна сократиться, а соотношение чистый долг/EBITDA увеличиться. Видимо, поэтому котировки акций "Полюса" в пятницу остаются под давлением", - пишет эксперт.

В целом компания является лидером золотодобывающей отрасли России, что в долгосрочной перспективе, по мнению Чернова, не даст ее акциям сильно обвалиться. Свою продукцию "Полюс" реализовывает на внутреннем рынке, что снимает с компании основные санкционные риски. В 2024 году стоимость акций может оказаться под давлением, но они, по оценке эксперта, по-прежнему являются хорошей защитой от обесценивания российской национальной валюты и различных форс-мажоров, в том числе геополитического напряжения.

"По рыночным мультипликаторам компания выглядит недооцененно из-за очень высокой оценки эффективности (ROE) в размере 40,59% и достаточно низкого показателя P/E 6.88x, однако сравнить их с данными других представителей отрасли пока не представляется возможным, так как они еще не публиковали отчетность за прошлый год. Компания по-прежнему выглядит привлекательно для долгосрочных вложений, однако решение по дивидендам может существенно снизить ее инвестиционную привлекательность, так как совет директоров учтет постоянно меняющиеся экономические условия, санкции и их влияние на деятельность компании", - делает вывод аналитик Freedom Finance Global.

Решение о долгосрочных инвестициях в ценные бумаги "Полюса", по мнению Чернова, лучше принимать после объявления СД рекомендации по дивидендным выплатам и анализа финансовых результатов 2023 года конкурентов, а пока их не последует стоимость акций скорее всего будет консолидироваться в районе 11 тыс. за штуку.

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