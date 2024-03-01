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01 марта 2024 года 11:43

Рынок акций РФ после позитивного старта залег в боковик, динамика "фишек" смешанная

Москва. 1 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу залег в боковик после позитивного старта торгов на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (майская нефть Brent поднялась к $82,2 за баррель), инвесторы выборочно фиксируют прибыль перед выходными; динамика blue chips смешанная.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3258,09 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1124,69 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,6%.

Доллар стоит 91,26 рубля (+0,11 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,6%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7% и +2% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,2%), бумаги ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи может продолжить подъем после преодоления сильного уровня сопротивления 3250 пунктов. "Мы ожидаем снижения волатильности по сравнению с уровнем вчерашнего дня. Помимо этого, в фокусе внимания финрезультаты по МСФО "Распадской" (MOEX: RASP) и ТМК, а также отчеты по РСБУ ряда компаний из сектора электроэнергетики", - полагают эксперты.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в пятницу ожидается продолжение роста рынка акций РФ вслед за рынком сырья и драгметаллов. Послание президента РФ дало верный посыл рынку в свете планов активно привлекать деньги эмитентами с помощью IPO и долгового рынка, а также продления программ льготной ипотеки до 2030 года.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, локомотивом российского рынка акций остаются дивидендные ожидания.

Новые пакеты санкций ЕС и США на данный момент остались позади, а инвесторы продолжают ждать дивидендных новостей по достаточно широкому спектру эмитентов. Настроения в последние сессии ухудшились разве что в угольном секторе после введения Западом санкций против "Мечела", а с 1 марта возвращения гибких экспортных пошлин на уголь. За рубежом ждут данных по деловой активности в производственном секторе, а также инфляции в еврозоне, придерживаясь надежд на постепенное смягчение тона центральных банков в ближайшие месяцы, отмечает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС стабилизировались выше сопротивлений 3220 и 1110 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Индикаторы подтверждают нацеленность на движение к максимумам текущего года 3275 пунктов и 1149 пунктов, а затем к пикам прошлого года - 3287 пунктов и 1159 пунктов, полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в пятницу индекс МосБиржи будет двигаться вблизи отметки 3250 пунктов. Российский рынок показывает самый сильный недельный рост в этом году. Кроме этого, достаточно близко находятся годовые максимумы.

"На наш взгляд, без краткосрочной остановки их будет проблематично пройти. После паузы сегодня, индекс МосБиржи может продолжить расти уже в начале следующей недели. Лучше рынка могут быть акции "ВК" (MOEX: VKCO) после известий, что компания вернулась к идее провести IPO Skillbox. Хуже рынка должны быть бумаги "Мечела" и "Распадской" из-за возвращения экспортных пошлин", - считает аналитик.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, рынок акций услышал много позитива в ходе выступления президента РФ накануне. Так, глава государства поставил цель удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 году, для чего предложен ряд мер, стимулирующих приток новых инвесторов.

Причем курс взят на привлечение именно долгосрочных инвесторов, которые не будут "выскакивать" из бумаг при появлении малейшего на то повода. Это усилит позиции рынка, сделав его более устойчивым к негативным новостям и внешним факторам, полагает эксперт.

"ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) последние дни выглядит лучше рынка, акции находятся вблизи исторических максимумов. Бумаги НК интересны с точки зрения высоких дивидендов. Но на дневном графике начинает прорисовываться "третья вершина". Пока сложно сказать, какой выход будет из этой фигуры: либо резкий рывок вверх на выносе "стопов", либо очередная волна снижения. Но открытие "коротких" позиций по "ЛУКОЙЛу" кажется рисковой затеей, считает Антонов.

Сбербанк (MOEX: SBER) продолжает консолидироваться на сопротивлении 292 руб., пробой которого быстро уведет бумагу ко всем известной и долгожданной цели 300 руб. В целом индекс МосБиржи приблизился к зоне сопротивления 3260-3275 пунктов, заключил представитель компании "Алор брокер".

В США в четверг индексы акций выросли на 0,1-0,9% на данных об инфляции в январе, при этом лидировал Nasdaq, обновивший максимум. За февраль Nasdaq прибавил 6,1%, S&P 500 - 3,9%. Значение Dow Jones увеличилось на 1,2%, при этом он завершил "в плюсе" четвертый месяц подряд, чего не происходило с мая 2021 года.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 2,4% в годовом выражении, сообщило министерство торговли. Это минимальный прирост с февраля 2021 года. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков.

В Азии в пятницу индексы акций также повысились (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX растут на 0,04-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,01-0,4%).

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).

Японский и австралийский фондовые индексы обновили максимумы в ходе торгов благодаря растущему оптимизму рынка в отношении смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой после публикации статданных, подтвердивших продолжающееся замедление инфляции в США.

Безработица в Японии в январе 2024 года осталась на уровне предыдущего месяца - 2,4%, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и связи страны. Таким образом, показатель держится на минимуме с января прошлого года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предполагал изменения безработицы по сравнению с декабрем.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Индикатор держится ниже пограничной отметки 50 пунктов пять месяцев подряд, в феврале это, вероятно, связано с последствиями длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце увеличился до 51,4 пункта (максимум с сентября 2023 года) по сравнению с 50,7 пункта в январе Эксперты ожидали повышения до 50,8 пункта.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут после небольшого снижения накануне, которое не помешало котировкам завершить в "плюсе" второй месяц подряд.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $82,16 за баррель (+0,3% и -0,3% накануне), апрельская цена WTI - $78,44 за баррель (+0,2% и -0,4% в четверг).

В феврале цена Brent повысилась на 2,3%, WTI - на 3,2%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,59 млрд рублей (из них 2,03 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 1,41 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,05 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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