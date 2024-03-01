"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены акций "Распадской", говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"Распадская" раскрыла финансовые результаты за 2П23, - отмечают эксперты. - Выручка компании упала на 15% г/г - по нашим оценкам, в основном из-за снижения внутренних цен на коксующийся уголь на 10-20% г/г. EBITDA за полугодие составила $257 млн (+5% против консенсуса, но -4% против нас). В то же время свободный денежный поток (FCF) компании упал до околонулевого значения во 2П23. Несмотря на ощутимое накопление оборотного капитала в 1П23, его высвобождения пока не произошло".

Аналитики обращают внимание на рекомендацию совета директоров "Распадской" не выплачивать дивиденды за 2023 год ввиду нестабильной макроэкономической ситуации в мире и высокой волатильности на ключевых рынках, которое в целом не стало сюрпризом для рынка.

"Сохраняем осторожный взгляд на "Распадскую". При текущих ценах и курсе рубля акции компании торгуются на уровне EV/EBITDA 12M 4,2х (в ~3 раза выше среднециклического значения). Считаем, что для значительного роста оценки по мультипликаторам необходим возврат к дивидендным выплатам", - резюмируют стратеги телеграм-канала.

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