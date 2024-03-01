ПСБ назвал топ акций для покупок в марте на долгосрочную перспективу

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) назвали топ-7 акций для покупок в марте на долгосрочную перспективу, сообщается в комментарии банка.

В список вошли акции компаний: "Полюс", "Северсталь", "КАМАЗ", "Соллерс", "РусАгро", ГК "Самолет" и TCS Group.

"При формировании топа акций мы прежде всего опираемся на наши ожидания по динамике всего рынка, - отмечает аналитик Алексей Головинов. - Индекс Мосбиржи, на наш взгляд, в ближайшие месяцы не сможет закрепиться выше отметки 3300 пунктов из-за сохранения высокой ключевой ставки. Это ограничивает приток средств на фондовый рынок. Поддержкой может выступить приближающийся дивидендный сезон. При этом мы ждём, что спрос сместится из ключевых бумаг в менее ликвидные акции".

"Компания "Полюс" представила сильную финансовую отчётность. Надеемся, что совет директоров рекомендует выплатить дивиденды по итогам 2023 года. Кроме того, акции золотодобытчика, как правило, пользуются спросом во время падения рынка, т.к. могут выступать некой защитой", - пишет эксперт.

В отличие от ситуации с "ММК" и "НЛМК", где много неопределённости, совет директоров "Северстали" уже дал рекомендацию по дивидендам за 2023 год, подчеркивается в комментарии. Кроме того, компания может вернуться к практике выплаты ежеквартальных дивидендов, как это было раньше.

Бумаги " КАМАЗа" и "Соллерса", по мнению Головинова, в последнее время выглядели довольно слабо. Ожидается сильная отчётность, что может стать катализатором их роста.

"Уже в начале марта "РусАгро" опубликует финансовую отчётность. Вероятно, появится информация и по статусу редомициляции. Позитивные новости могут привести к росту расписок компании, полагает эксперт ПСБ, так как переезд в Россию позволит им начать выплачивать дивиденды.

Аналитик также отмечает, что второй половине марта могут возобновиться торги уже российской компании ТКС Холдинг. Головинов считает бумагу привлекательной и не ждет длительной просадки котировок.

"Акции компании "Самолет" сильно отстали от бумаг других девелоперов, - указывает стратег банка. - Также президент Владимир Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года. Это значимое событие для "Самолета", т.к. большая часть контрактов компании заключается именно по данной программе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.