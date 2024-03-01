Существенное изменение котировок ОФЗ в пятницу маловероятно - SberCIB

Существенное изменение котировок рублевых гособлигаций на торгах в пятницу маловероятно, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Курс рубля по отношению к доллару США может стабилизироваться в пятницу около уровня 91,3 руб./$1, полагают эксперты инвестбанка.

"По нашим прогнозам, котировки нефти марки Brent могут завершить текущую неделю в районе $82 за баррель", - указывают в SberCIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.