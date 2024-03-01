Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 1 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в четверг выросли на данных об инфляции в США. Значение Nasdaq Composite по итогам торгов достигло исторического максимума. Последний раз до этого он поднимался до рекорда 19 ноября 2021 года. Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 2,4% к тому же месяцу прошлого года, сообщило министерство торговли. Это минимальный прирост с февраля 2021 года. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. Доходы населения США в январе выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Подъем оказался максимальным за год. Расходы американцев увеличились на 0,2%. Эксперты в среднем предполагали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,2%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. - до 215 тыс., по данным министерства труда. Аналитики в среднем ожидали роста на 9 тыс.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в пятницу, лишь китайский индикатор колеблется между ростом и снижением. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости). Японский и австралийский фондовые индексы обновили максимумы в ходе торгов благодаря растущему оптимизму рынка в отношении смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой после публикации статданных, подтвердивших продолжающееся замедление инфляции в США.

Японский Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 1,9%, приблизившись к отметке в 40000 пунктов. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 вырос в пятницу на 0,6%. Фондовый Shanghai Composite стабилен в ходе торгов, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце увеличился до 51,4 пункта (максимум с сентября 2023 года) по сравнению с 50,7 пункта в январе Эксперты ожидали повышения до 50,8 пункта.

В свою очередь цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу после небольшого снижения накануне, которое не помешало котировкам завершить в плюсе второй месяц подряд. Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $82,28 за баррель, что на 0,45% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на 0,3%, до $81,91 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени увеличились на 0,4% и составили $78,57 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на 0,4% - до $78,26 за баррель.

В феврале цена Brent повысилась на 2,3%, WTI - на 3,2%, несмотря на "различные силы, оказавшие давление на мировой сырьевой рынок", отметил аналитик FXTM Лукман Отунуга. "В любом случае, цены остаются в довольно широком диапазоне, и для смещения баланса сил в сторону "быков" или "медведей" потребуется фундаментальный стимул, - сказал он в интервью MarketWatch. - Это может быть расширение сокращений поставок со стороны ОПЕК+, усиление геополитической напряженности или приятный сюрприз со стороны экономики Китая".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 29 февраля снизилась в 3,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,607 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,397 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос на 0,13% и составил 106,19 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,16%, поднявшись до 889,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "МТС-001P-09" (+0,69%), "АФК Система-1Р-10" (+0,64%) и "ГК Автодор-003Р-02" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "СИБУР Холдинг БО-03" (-0,52%), "Новотранс-001Р-03" (-0,32%) и "ВЭБ.РФ-19" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) зафиксировал объем размещения 10-летних облигаций серии 005P-03P с офертой через 3,3 года в размере 17 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 13,7% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 14,42% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 февраля. Объем займа в ходе маркетинга дважды увеличивался с первоначального "не менее 10 млрд рублей" и в итоге был установлен в размере 17 млрд рублей. Техразмещение займа предварительно запланировано на 5 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Солид-лизинг" 1 марта начет размещение выпуска облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Она рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, + 5%. Купоны квартальные, срок обращения выпуска - 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация - по 5% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-13-го купонов, еще 35% - в дату погашения выпуска.

МФК "Мани капитал" 5 марта планирует начать размещение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом от 200 до 400 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов - 23% годовых, 7-12-го купонов - 20% годовых, 13-18-го купонов - 17% годовых, 19-36-го купонов - 15% годовых. Купоны ежемесячные. Ориентирам соответствует доходность к погашению в размере 19,6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 32-36-го купонов, в результате дюрация займа составит около 2,2 года.

Россельхозбанк установил ставку 6-7-го купонов облигаций серии БO-14-002P на уровне 15,2% годовых. Пятилетний выпуск на 15 млрд рублей был размещен в сентябре 2021 года по ставке полугодового купона 7,8% годовых до оферты с исполнением 12 марта 2024 года.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установила ставку 6-го купона облигаций 1-й серии на уровне 19% годовых. РЭО разместил выпуск на 1,6 млрд рублей в январе 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны квартальные. Дата погашения выпуска - 17 декабря 2032 года; начиная с 7-го купона предусмотрена амортизация - ежеквартально по 3% от номинала.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 13-14-го купонов облигаций серии 001P-04R на уровне 15% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск облигаций на 10 млрд рублей в марте 2018 года по ставке полугодового купона 7,15% годовых до оферты с исполнением 13 марта 2024 года.

ООО "Сибнефтехимтрейд" установило ставку 27-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 22,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года по ставке 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала - в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

АО "ДОМ.РФ" выкупило по оферте 9 млн 23,966 тыс. облигаций серии 001P-05R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, корпорация выкупила 90,24% займа. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей ДОМ.РФ разместил в марте 2019 года. Ставка 11-12-го купонов до следующей оферты в феврале 2025 года установлена на уровне 14,4% годовых.