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01 марта 2024 года 09:10

Nasdaq обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли в четверг и по итогам февраля. Фондовые рынки АТР в основном растут в пятницу, японский и австралийский индексы обновили рекорды. Нефть начинает март ростом, Brent торгуется у $82,2 за баррель.

Американские фондовые индексы в четверг выросли на данных об инфляции в США.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов достигло исторического максимума. Последний раз до этого он поднимался до рекорда 19 ноября 2021 года, сообщает MarketWatch.

За февраль Nasdaq прибавил 6,1%, S&P 500 - 3,9%. Значение Dow Jones увеличилось на 1,2%, при этом он завершил "в плюсе" четвертый месяц подряд, чего не происходило с мая 2021 года.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 2,4% к тому же месяцу прошлого года, сообщило министерство торговли. Это минимальный прирост с февраля 2021 года. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков.

Доходы населения США в январе выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Подъем оказался максимальным за год. Расходы американцев увеличились на 0,2%. Эксперты в среднем предполагали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,2%, сообщает Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. - до 215 тыс., по данным министерства труда. Аналитики в среднем ожидали роста на 9 тыс.

Лидером подъема среди компонентов индекса Dow Jones в четверг стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 3%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами зафиксировал чистую прибыль в четвертом финансовом квартале (ноябрь-январь) против убытка годом ранее. Скорректированная прибыль и выручка компании превзошли ожидания рынка. Также Salesforce объявила, что впервые выплатит дивиденды, и увеличила объем программы выкупа акций на $10 млрд.

Разработчик программного обеспечения Okta Inc. (SPB: OKTA) отчитался о сокращении чистого убытка и повышении выручки в четвертом финквартале (ноябрь-январь), а также дал сильный прогноз на текущий фингод, что спровоцировало скачок акций компании почти на 23%.

Бумаги Best Buy Co. (SPB: BBY) подорожали на 1,5%. Ритейлер электроники в четвертом финквартале (закончился 3 февраля) получил выручку и скорректированную прибыль лучше прогноза аналитиков.

Продовольственная компания Hormel Foods (SPB: HRL) по итогам финквартала, который завершился 28 января, также зафиксировала результаты выше ожиданий. Ее бумаги взлетели в цене на 14,6%.

Капитализация криптовалютных бирж Coinbase Global (SPB: COIN) и MicroStrategy Inc. (SPB: MSTR) выросла на 1,4% и 6,2% соответственно вслед за повышением курса биткойна.

Papa John''s International (SPB: PZZA), владеющая сетью пиццерий, в октябре-декабре получила скорректированную прибыль существенно выше ожиданий, что вызвало рост котировок бумаг компании на 2,5%.

Акции Duolingo, оператора онлайн-платформы для изучения иностранных языков, подскочили в цене более чем на 22% благодаря хорошей квартальной отчетности и сильному прогнозу на год.

В то же время акции Bath & Body Works (SPB: BBWI) ушли вниз на 5,4%. Производитель парфюмерии и парфюмированных изделий в четвертом финквартале, который завершился 3 февраля, повысил чистую прибыль на 33%, однако прогнозы на текущий фингод разочаровали инвесторов.

Стоимость Snowflake, предоставляющей услуги облачного хранения данных, рухнула более чем на 18%. Компания объявила, что главный исполнительный директор Фрэнк Слотман принял решение покинуть этот пост. При этом он останется главой совета директоров Snowflake.

Выручка HP Inc. (SPB: HPQ) в первом финквартале снизилась на 4,4% и не оправдала прогноз. Бумаги компании подешевели на 1,4%.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 47,37 пункта (на 0,12%) и достиг 38996,39 пункта. Наиболее существенное повышение цен среди компонентов индекса помимо Salesforce продемонстрировали бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) - на 2,5% и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 26,51 пункта (на 0,52%) - до 5096,27 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 144,18 пункта (на 0,9%) и составил 16091,92 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном повышаются в пятницу, лишь китайский индикатор колеблется между ростом и снижением.

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).

Японский и австралийский фондовые индексы обновили максимумы в ходе торгов благодаря растущему оптимизму рынка в отношении смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой после публикации статданных, подтвердивших продолжающееся замедление инфляции в США.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в Штатах в январе повысился на 2,4% в годовом выражении - минимальными темпами с февраля 2021 года, показали опубликованные накануне статданные. Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в позапрошлом месяце ослаб до минимальных почти за три года 2,8% в годовом выражении.

"Мы ждем снижения ставок в этом году, и, говоря о том, что означает замедление роста индексов PCE, можно отметить, что это хорошая новость для недолларовых активов, в том числе азиатских акций", - отмечает главный инвестиционный директор по Азии Abrdn Прукса Ямтонгтонг.

Японский Nikkei 225 прибавляет 1,9% в ходе торгов, приближаясь к отметке в 40000 пунктов. Уверенно дорожают акции технологических компаний, в том числе Tokyo Electron (+4,6%), SoftBank Group (+1,8%), Screen Holdings (+3,3%), Advantest (+3%).

Стоимость бумаг Sony Group увеличилась на 1,9%, Toyota Motor - на 1,5%.

Безработица в Японии в январе 2024 года осталась на уровне предыдущего месяца - 2,4%, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и связи страны. Таким образом, показатель держится на минимуме с января прошлого года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предполагал изменения безработицы по сравнению с декабрем.

Фондовый Shanghai Composite стабилен в ходе торгов, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор держится ниже этой отметки пять месяцев подряд, в феврале это, вероятно, связано с последствиями длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце увеличился до 51,4 пункта (максимум с сентября 2023 года) по сравнению с 50,7 пункта в январе Эксперты ожидали повышения до 50,8 пункта.

В материковом Китае также уверенно дорожают акции IT-компаний, в том числе IEIT Systems (+10%), Dawning Information (+4,2%), Unisplendour (+10%), Unigroup Guoxin (+6,6%).

В числе лидеров роста в Гонконге - бумаги Meituan (SPB: 3690) (+9,1%), Lenovo Group (+4,7%), а также Sinopharm Group (+3,4%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,6% в пятницу.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются утром в пятницу после небольшого снижения накануне, которое не помешало котировкам завершить в плюсе второй месяц подряд.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 мск составляет $82,19 за баррель, что на $0,28 (0,34%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,24 (0,3%), до $81,91 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,21 (0,27%) и составили $78,47 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на $0,28 (0,4%) - до $78,26 за баррель.

В феврале цена Brent повысилась на 2,3%, WTI - на 3,2%, несмотря на "различные силы, оказавшие давление на мировой сырьевой рынок", отметил аналитик FXTM Лукман Отунуга.

"В любом случае, цены остаются в довольно широком диапазоне, и для смещения баланса сил в сторону "быков" или "медведей" потребуется фундаментальный стимул, - сказал он в интервью MarketWatch. - Это может быть расширение сокращений поставок со стороны ОПЕК+, усиление геополитической напряженности или приятный сюрприз со стороны экономики Китая".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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