Рубль не меняется относительно доллара и юаня в ожидании новых драйверов

Москва. 1 марта. Доллар и юань едва заметно колеблются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен в ожидании новых сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,2 руб./$1 (+5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 35,77 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,2 коп. - до 12,594 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль в последний рабочий день недели не ощущает заметного давления или поддержки, ожидая новых сигналов к движению. Общий внешний фон позитивный: растут как нефтяные котировки, так и мировые рынки капитала. Инвесторы оценивают послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, а также словесные интервенции властей об обязательной продаже валютной выручки.

Механизм обязательной продажи валютной выручки крупнейших компаний-экспортеров, введенный властями РФ минувшей осенью, оказался эффективным, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов накануне. Он провел встречу с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, компаний-экспортеров и ответственных ведомств по вопросу реализации механизма продажи валютной выручки, сообщил секретариат Белоусова в четверг.

В ходе совещания представители крупнейших российских экспортеров рассказали о своем опыте применения президентского указа о продаже выручки по внешнеторговым договорам. "Наша задача - обеспечить фондирование импорта. Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность. Озвученные сегодня на встрече вопросы правительство взяло в проработку, мы продолжим взаимодействовать с российскими компаниями-экспортерами", - заявил Белоусов, процитированный в сообщении.

Вместе с тем ЦБ во вторник впервые опубликовал резюме обсуждения по ключевой ставке в период "недели тишины" и на заседании совета директоров; согласно мнению его участников, непродление президентского указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами не станет значимым фактором последующей динамики курса рубля.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,2 за баррель, что на 0,37% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,49 за баррель, что на 0,31% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы в четверг выросли на данных об инфляции в США.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 2,4% к тому же месяцу прошлого года, сообщило министерство торговли. Это минимальный прирост с февраля 2021 года. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу также растут. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,71%, китайский CSI 300 растет на 0,33%, гонконгский Hang Seng - на 0,42%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,47%. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости). Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,18%.