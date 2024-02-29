.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль подрос к бивалютной корзине в последний день месяца с учетом некоторой вероятности дальнейшего ужесточения ДКП
.
ГЛАВНОЕ
В январе промпроизводство в РФ выросло на 4,6%
Рост промпроизводства в РФ в январе ускорился до 4,6% после 2,7% в декабре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,0%. Рост в обрабатывающих отраслях ускорился до 7,5% с 5,1% в декабре, в добывающем секторе рост составил 0,8%
 
Путин поставил задачу обеспечить рост рождаемости в ближайшие шесть лет
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить рост рождаемости в ближайшие шесть лет. "В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания...
 
Запрет экспорта бензинов на полгода - превентивная мера - Новак
Запрет экспорта автомобильных бензинов, который правительство РФ планирует ввести с 1 марта сроком на полгода, является превентивной мерой и может быть отменен в случае насыщения рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр...
 
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Март традиционно начнется с праздников. Вторая неделя месяца закончится длинными выходными 8-го, 9-го и 10-го числа. 7 марта — сокращенный рабочий день. Кроме того, с началом весны договора ОСАГО можно будет заключать на один день, требования к...
 
29 февраля 2024 года 19:45

Рубль подрос к бивалютной корзине в последний день месяца с учетом некоторой вероятности дальнейшего ужесточения ДКП

Москва. 29 февраля. Доллар США не изменился, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне увеличения вероятности того, что Банк России может пойти еще на одно повышение ключевой ставки в связи с продолжающимся ростом инфляции.

Курс доллара США составил 91,15 руб./$1 в 19:00 МСК, оставшись на уровне предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,61 руб./EUR1, подешевев на 38 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,1 копейки, до 94,51 руб. Курс китайского юаня опустился на 2,05 копейки - до 12,58 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрос к бивалютной корзине в последний торговый день месяца на фоне усиления вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и продолжающейся дискуссии между представителями российских властей относительно продления действующего с середины октября прошлого года указа об обязательной продаже валютной выручки.

Механизм обязательной продажи валютной выручки крупнейших компаний-экспортеров, введенный властями РФ минувшей осенью, оказался эффективным, сказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он провел встречу с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, компаний-экспортеров и ответственных ведомств по вопросу реализации механизма продажи валютной выручки, сообщил секретариат Белоусова в четверг.

В ходе совещания представители крупнейших российских экспортеров рассказали о своем опыте применения президентского указа о продаже выручки по внешнеторговым договорам. "Наша задача - обеспечить фондирование импорта. Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность. Озвученные сегодня на встрече вопросы правительство взяло в проработку, мы продолжим взаимодействовать с российскими компаниями-экспортерами", - заявил Белоусов, процитированный в сообщении.

ЦБ во вторник впервые опубликовал резюме обсуждения по ключевой ставке в период "недели тишины" и на заседании совета директоров; согласно мнению его участников, непродление президентского указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами не станет значимым фактором последующей динамики курса рубля.

Инфляция в РФ с 20 по 26 февраля 2024 года составила 0,13% после 0,11% с 13 по 19 февраля, 0,21% с 6 по 12 февраля и 0,16% с 30 января по 5 февраля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 26 февраля составил 0,56%, с начала года - 1,42%.

Из данных за 26 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 февраля ускорилась до 7,57% с 7,42% на 19 февраля (на конец января равнялась 7,44%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,58% (с 7,57% на 19 февраля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 26 февраля на уровне 7,58%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 и 2025 годы на 1 процентный пункт - до 13,5-15,5% и 8-10% соответственно.

ЦБ при этом подтвердил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.

"В четверг рубль продолжал укрепление. Его основная часть пришлась на первую половину дня, когда пара "доллар-рубль" опускалась с уровней 91,3 руб./$1 до почти 90,6 руб./$1. Во второй половине дня курс ненадолго возвращался к уровням выше 91 руб./$1, однако завершал день рубль в уверенном плюсе, торгуясь в районе 90,8 за доллар. Полагаем, что в утренние часы основную поддержку российской валюте оказывали новостные сообщения, связанные с возможностью продления действия обязательной продажи валютной выручки экспортерами после 30 апреля", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта сегодня укрепляется по отношению к доллару США и торгуется ниже отметки 91 руб./$1. Рубль растет четвертую торговую сессию подряд по отношению к доллару США. Сказывается в том числе снижение опасений по поводу санкционных рисков, а также ослабление доллара США по отношению к ключевыми мировым валютам. Из стратегических факторов рубль поддерживает жесткая монетарная политика Банка России. Благодаря высокой ключевой ставке регулятору удается консолидировать рублевую ликвидность на банковских счетах. А локальное ускорение инфляции на прошедшей неделе укрепляет уверенность инвесторов в сохранении повышенной процентной ставки на длительном горизонте", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Нефть перешла к слабому повышению вечером в четверг и завершает февраль в плюсе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $83,66 за баррель, что на 0,01% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок действия апрельских фьючерсов истекает в четверг. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,18%, до $78,67 за баррель.

Обе марки завершают февраль ростом примерно на 3,5%.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 4,2 млн баррелей, сильнее прогнозов. Они растут уже пять недель подряд.

В среду в западных СМИ появились сообщения о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.

Текущая ситуация на нефтяном рынке нормальная, благодаря действиям ОПЕК+ наблюдается баланс спроса и предложения, сообщил Новак журналистам в среду вечером.

Новак не стал отвечать, рассматривается ли продление добровольных ограничений некоторых стран ОПЕК+, действующих в первом квартале 2024 г. "Об этом пока рано еще говорить", - сказал он. Вице-премьер РФ заметил, что не столь важно, снижает Россия экспорт нефти или нефтепродуктов в рамках своих добровольных обещаний, важно, чтобы общий объем был 500 тыс. баррелей в сутки.

Добыча нефти в России сейчас составляет около 9,5 млн баррелей в сутки, обязательства в рамках ОПЕК+ выполняются, сообщил Новак.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 марта на 1,0269 рубля, до 90,8423 руб./$1, и уменьшил курс евро на 90,53 копейки, до 98,5447 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 97,49 копейки по отношению к среде и составил 90,8609 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 88,55 копейки, подешевев до 90,8664 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 512,028 млн, из которых $399,498 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 1153 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 85,56 копейки, до 98,7364 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 80,95 копейки, до 98,5752 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 186,308 млн, из которых EUR570,24 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR616,068 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 февраля опустилась на 1 базисный пункт - до 15,7% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца остались в четверг на прежнем уровне - 15,95% и 15,78%, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно среды на 2 базисных пункта и составила 14,88% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 февраля 2024 года 19:50
Рынок акций РФ превысил 3250п по индексу МосБиржи на фоне выступления Путина, февраль завершил в "плюсе"
Москва. 29 февраля. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, где инвесторов воодушевили экономические перспективы страны, в то время как внешние рынки капитала подавали смешанные сигналы и стабилизировалась нефть (Brent торговалась выше $83,5 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3250 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (+3,4%) и "ЛУКОЙЛа" (+2,7%), просели акции Polymetal (-1,8%).    читать дальше
.
29 февраля 2024 года 19:19
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 29 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.    читать дальше
.
29 февраля 2024 года 19:01
SberCIB сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций Полюса
Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Полюса" на фоне финансовых результатов компании за второе полугодие 2023 года по МСФО, говорится в комментарии. "Полюс" представил финансовые результаты за 2П23 по МСФО, которые оказались выше наших и...    читать дальше
.
29 февраля 2024 года 18:32
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Полюса на уровне 14995 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают прогнозную цену акций "Полюса" на уровне 14995 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии. "Полюс" отчитался за 2023 год. Итоговые годовые финансовые результаты компании приятно удивили: выручка выросла на 28%, до $5,4 млрд,...    читать дальше
.
29 февраля 2024 года 17:59
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ТМК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) на фоне опубликованных выше ожиданий результатов эмитента за 2023 год по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков. "Решение по дивидендам ожидаем в марте-апреле, если...    читать дальше
.
29 февраля 2024 года 17:32
Акции Сбербанка - одни из фаворитов сектора на 2024г - Альфа-банк
Акции Сбербанка остаются одними из наших фаворитов в финансовом секторе на текущий год на российском рынке акций, говорится в обзоре старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса. "Текущее значение форвардных мультипликаторов P/BV и P/E 2024П составляет соответственно 0,89 и 3,9, что предполагает...    читать дальше
.
29 февраля 2024 года 17:03
Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций Интер РАО
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Интер РАО", сообщается в комментарии аналитика Матвея Тайца. "Эмитент объявил результаты за 4К23 по МСФО. Выручка увеличилась благодаря росту объемов генерации и тарифов. Уменьшение EBITDA сегмента генерации на 0,5%...    читать дальше
.
29 февраля 2024 года 16:35
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Полюса
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Полюса" на фоне недорогой оценки по мультипликаторам и в ожидании роста цен на золото по мере снижения процентных ставок в США, целевая цена на горизонте года составляет 14000 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Александра...    читать дальше
.
29 февраля 2024 года 16:08
Акции Полюса и ТМК остаются интересными для вложений - инвестбанк "Синара"
Акции "Полюса" и "Трубной металлургической компании" (ТМК) сохраняют инвестиционную привлекательность, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин. "Опубликованные в четверг результаты "Полюса" за 2П23 по МСФО превзошли наши и среднерыночные оценки, но не обошлось и без...    читать дальше
.
29 февраля 2024 года 15:44
Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5040-5090п в четверг - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5040-5090 пунктов в течение торговой сессии четверга, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов. "Амплитуда колебаний расширится в первой половине торгов в связи с релизом индекса PCE. Допускаем среднюю внутридневную волатильность при...    читать дальше
.
29 февраля 2024 года 15:23
Рубль подрастает к основным валютам в последний день месяца с учетом некоторой вероятности дальнейшего ужесточения ДКП
Москва. 29 февраля. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне увеличения вероятности того, что Банк России пойдет еще на одно повышение ключевой ставки в связи с продолжающимся ростом инфляции.    читать дальше
.
29 февраля 2024 года 15:21
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Интер РАО
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Интер РАО", сообщается в комментарии аналитика Александры Прытковой. "Энергетическая компания отчиталась по итогам двенадцати месяцев 2023 года. Финансовые показатели оказались на рекордных уровнях, но EBITDA незначительно...    читать дальше
.
29 февраля 2024 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции General Motors с целью $49
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции General Motors Co. с целью $49 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 20,6%, стоп-приказ: $36,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики относят к факторам роста акций...    читать дальше
.
29 февраля 2024 года 14:41
Вероятна стабилизация курса рубля на уровне 90 руб./$1 в первую неделю марта - Freedom Finance Global
Вероятна стабилизация курса рубля на уровне 90 руб./$1 в первую неделю марта, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Эксперт напоминает, что на текущей биржевой неделе в России проходит налоговый период, пик выплат в 2024-м приходится на 28-е число каждого месяца. Соответственно,...    читать дальше
.
29 февраля 2024 года 14:23
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 6250 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев" с целью 6250 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,35%, стоп-приказ: 5244 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания предоставила отчет по...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.