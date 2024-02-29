Рубль подрос к бивалютной корзине в последний день месяца с учетом некоторой вероятности дальнейшего ужесточения ДКП

Москва. 29 февраля. Доллар США не изменился, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне увеличения вероятности того, что Банк России может пойти еще на одно повышение ключевой ставки в связи с продолжающимся ростом инфляции.

Курс доллара США составил 91,15 руб./$1 в 19:00 МСК, оставшись на уровне предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,61 руб./EUR1, подешевев на 38 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,1 копейки, до 94,51 руб. Курс китайского юаня опустился на 2,05 копейки - до 12,58 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрос к бивалютной корзине в последний торговый день месяца на фоне усиления вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и продолжающейся дискуссии между представителями российских властей относительно продления действующего с середины октября прошлого года указа об обязательной продаже валютной выручки.

Механизм обязательной продажи валютной выручки крупнейших компаний-экспортеров, введенный властями РФ минувшей осенью, оказался эффективным, сказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он провел встречу с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, компаний-экспортеров и ответственных ведомств по вопросу реализации механизма продажи валютной выручки, сообщил секретариат Белоусова в четверг.

В ходе совещания представители крупнейших российских экспортеров рассказали о своем опыте применения президентского указа о продаже выручки по внешнеторговым договорам. "Наша задача - обеспечить фондирование импорта. Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность. Озвученные сегодня на встрече вопросы правительство взяло в проработку, мы продолжим взаимодействовать с российскими компаниями-экспортерами", - заявил Белоусов, процитированный в сообщении.

ЦБ во вторник впервые опубликовал резюме обсуждения по ключевой ставке в период "недели тишины" и на заседании совета директоров; согласно мнению его участников, непродление президентского указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами не станет значимым фактором последующей динамики курса рубля.

Инфляция в РФ с 20 по 26 февраля 2024 года составила 0,13% после 0,11% с 13 по 19 февраля, 0,21% с 6 по 12 февраля и 0,16% с 30 января по 5 февраля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 26 февраля составил 0,56%, с начала года - 1,42%.

Из данных за 26 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 февраля ускорилась до 7,57% с 7,42% на 19 февраля (на конец января равнялась 7,44%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,58% (с 7,57% на 19 февраля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 26 февраля на уровне 7,58%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 и 2025 годы на 1 процентный пункт - до 13,5-15,5% и 8-10% соответственно.

ЦБ при этом подтвердил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.

"В четверг рубль продолжал укрепление. Его основная часть пришлась на первую половину дня, когда пара "доллар-рубль" опускалась с уровней 91,3 руб./$1 до почти 90,6 руб./$1. Во второй половине дня курс ненадолго возвращался к уровням выше 91 руб./$1, однако завершал день рубль в уверенном плюсе, торгуясь в районе 90,8 за доллар. Полагаем, что в утренние часы основную поддержку российской валюте оказывали новостные сообщения, связанные с возможностью продления действия обязательной продажи валютной выручки экспортерами после 30 апреля", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта сегодня укрепляется по отношению к доллару США и торгуется ниже отметки 91 руб./$1. Рубль растет четвертую торговую сессию подряд по отношению к доллару США. Сказывается в том числе снижение опасений по поводу санкционных рисков, а также ослабление доллара США по отношению к ключевыми мировым валютам. Из стратегических факторов рубль поддерживает жесткая монетарная политика Банка России. Благодаря высокой ключевой ставке регулятору удается консолидировать рублевую ликвидность на банковских счетах. А локальное ускорение инфляции на прошедшей неделе укрепляет уверенность инвесторов в сохранении повышенной процентной ставки на длительном горизонте", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Нефть перешла к слабому повышению вечером в четверг и завершает февраль в плюсе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $83,66 за баррель, что на 0,01% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок действия апрельских фьючерсов истекает в четверг. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,18%, до $78,67 за баррель.

Обе марки завершают февраль ростом примерно на 3,5%.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 4,2 млн баррелей, сильнее прогнозов. Они растут уже пять недель подряд.

В среду в западных СМИ появились сообщения о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.

Текущая ситуация на нефтяном рынке нормальная, благодаря действиям ОПЕК+ наблюдается баланс спроса и предложения, сообщил Новак журналистам в среду вечером.

Новак не стал отвечать, рассматривается ли продление добровольных ограничений некоторых стран ОПЕК+, действующих в первом квартале 2024 г. "Об этом пока рано еще говорить", - сказал он. Вице-премьер РФ заметил, что не столь важно, снижает Россия экспорт нефти или нефтепродуктов в рамках своих добровольных обещаний, важно, чтобы общий объем был 500 тыс. баррелей в сутки.

Добыча нефти в России сейчас составляет около 9,5 млн баррелей в сутки, обязательства в рамках ОПЕК+ выполняются, сообщил Новак.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 марта на 1,0269 рубля, до 90,8423 руб./$1, и уменьшил курс евро на 90,53 копейки, до 98,5447 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 97,49 копейки по отношению к среде и составил 90,8609 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 88,55 копейки, подешевев до 90,8664 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 512,028 млн, из которых $399,498 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 1153 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 85,56 копейки, до 98,7364 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 80,95 копейки, до 98,5752 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 186,308 млн, из которых EUR570,24 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR616,068 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 февраля опустилась на 1 базисный пункт - до 15,7% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца остались в четверг на прежнем уровне - 15,95% и 15,78%, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно среды на 2 базисных пункта и составила 14,88% годовых.