29 февраля 2024 года 19:19
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 29 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,63% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 9,69% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 66,45% от номинала (доходность - 9,49% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 базисных пунктов). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились в цене за день на 313 базисных пунктов - до 50,93% от номинала (их доходность выросла на 60 базисных пунктов, составив 10,91% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт - до 79,5% от номинала (их доходность увеличилась на 5 базисных пунктов, составив 15,39% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подешевели за день на 1 базисный пункт - до 65,75% от номинала (доходность увеличилась на 5 базисных пунктов - до 17,95% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене также 1 базисный пункт, подешевев до 68,74% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 12,95% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 66,26% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренный рост после публикации в США новой порции макроэкономической статистики.
Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 2,4% к тому же месяцу прошлого года, сообщило министерство торговли США. Это минимальный прирост с февраля 2021 года. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. Доходы населения США в январе выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Подъем оказался максимальным за год. Расходы американцев увеличились на 0,2%. Эксперты в среднем предполагали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,2%.
Кроме того, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. - до 215 тыс., по данным министерства труда. Аналитики в среднем ожидали роста на 9 тыс.
Опубликовано: /Финмаркет/
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