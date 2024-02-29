.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Полюса на уровне 14995 руб
.
29 февраля 2024 года 18:32
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Полюса на уровне 14995 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают прогнозную цену акций "Полюса" на уровне 14995 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии. "Полюс" отчитался за 2023 год. Итоговые годовые финансовые результаты компании приятно удивили: выручка выросла на 28%, до $5,4 млрд, прибыль - на 12%, до $1,7 млрд. Ожидания по бумагам "Полюса" у нас положительные. Даже в случае рекомендации не выплачивать дивиденды (что приведёт к их кратковременному снижению) мы видим потенциал роста бумаг золотодобытчика в течение 2024 года. Основной фактор - дорожающее золото в условиях приближения начала фазы снижения ставки ФРС США", - пишет аналитик Алексей Головинов. Что касается дивидендов, то тут, по мнению эксперта банка, ситуация неопределённая: есть вероятность, что совет директоров "Полюса" рекомендует не выплачивать дивиденды на фоне заметного увеличения долговой нагрузки и прогнозируемого роста капитальных затрат. "В то же время мы ждём дальнейшего роста цен на золото, - отмечает Головинов. - В таком случае выручка "Полюса" по итогам 2024 года может превысить $6 млрд. Безусловно, увеличение производственных расходов приведёт к сокращению маржинальности, но этот эффект сгладит ожидаемое нами ослабление рубля. Таким образом, надеемся, что компания сможет выплатить дивиденды в текущем году. Выплаты могут составить 750 руб. на акцию, что даёт ~7% доходности. Это станет рекордным показателем для компании. Но необходимо дождаться решения совета директоров, так как риски значительные". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
29 февраля 2024 года 19:50
Рынок акций РФ превысил 3250п по индексу МосБиржи на фоне выступления Путина, февраль завершил в "плюсе"
Москва. 29 февраля. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, где инвесторов воодушевили экономические перспективы страны, в то время как внешние рынки капитала подавали смешанные сигналы и стабилизировалась нефть (Brent торговалась выше $83,5 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3250 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (+3,4%) и "ЛУКОЙЛа" (+2,7%), просели акции Polymetal (-1,8%). читать дальше
.29 февраля 2024 года 19:45
Рубль подрос к бивалютной корзине в последний день месяца с учетом некоторой вероятности дальнейшего ужесточения ДКП
Москва. 29 февраля. Доллар США не изменился, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне увеличения вероятности того, что Банк России может пойти еще на одно повышение ключевой ставки в связи с продолжающимся ростом инфляции. читать дальше
.29 февраля 2024 года 19:19
Москва. 29 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились. читать дальше
.29 февраля 2024 года 19:01
Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Полюса" на фоне финансовых результатов компании за второе полугодие 2023 года по МСФО, говорится в комментарии. "Полюс" представил финансовые результаты за 2П23 по МСФО, которые оказались выше наших и... читать дальше
.29 февраля 2024 года 17:59
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) на фоне опубликованных выше ожиданий результатов эмитента за 2023 год по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков. "Решение по дивидендам ожидаем в марте-апреле, если... читать дальше
.29 февраля 2024 года 17:32
Акции Сбербанка остаются одними из наших фаворитов в финансовом секторе на текущий год на российском рынке акций, говорится в обзоре старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса. "Текущее значение форвардных мультипликаторов P/BV и P/E 2024П составляет соответственно 0,89 и 3,9, что предполагает... читать дальше
.29 февраля 2024 года 17:03
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Интер РАО", сообщается в комментарии аналитика Матвея Тайца. "Эмитент объявил результаты за 4К23 по МСФО. Выручка увеличилась благодаря росту объемов генерации и тарифов. Уменьшение EBITDA сегмента генерации на 0,5%... читать дальше
.29 февраля 2024 года 16:35
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Полюса" на фоне недорогой оценки по мультипликаторам и в ожидании роста цен на золото по мере снижения процентных ставок в США, целевая цена на горизонте года составляет 14000 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Александра... читать дальше
.29 февраля 2024 года 16:08
Акции "Полюса" и "Трубной металлургической компании" (ТМК) сохраняют инвестиционную привлекательность, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин. "Опубликованные в четверг результаты "Полюса" за 2П23 по МСФО превзошли наши и среднерыночные оценки, но не обошлось и без... читать дальше
.29 февраля 2024 года 15:44
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5040-5090 пунктов в течение торговой сессии четверга, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов. "Амплитуда колебаний расширится в первой половине торгов в связи с релизом индекса PCE. Допускаем среднюю внутридневную волатильность при... читать дальше
.29 февраля 2024 года 15:23
Рубль подрастает к основным валютам в последний день месяца с учетом некоторой вероятности дальнейшего ужесточения ДКП
Москва. 29 февраля. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне увеличения вероятности того, что Банк России пойдет еще на одно повышение ключевой ставки в связи с продолжающимся ростом инфляции. читать дальше
.29 февраля 2024 года 15:21
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Интер РАО", сообщается в комментарии аналитика Александры Прытковой. "Энергетическая компания отчиталась по итогам двенадцати месяцев 2023 года. Финансовые показатели оказались на рекордных уровнях, но EBITDA незначительно... читать дальше
.29 февраля 2024 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции General Motors Co. с целью $49 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 20,6%, стоп-приказ: $36,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики относят к факторам роста акций... читать дальше
.29 февраля 2024 года 14:41
Вероятна стабилизация курса рубля на уровне 90 руб./$1 в первую неделю марта - Freedom Finance Global
Вероятна стабилизация курса рубля на уровне 90 руб./$1 в первую неделю марта, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Эксперт напоминает, что на текущей биржевой неделе в России проходит налоговый период, пик выплат в 2024-м приходится на 28-е число каждого месяца. Соответственно,... читать дальше
.29 февраля 2024 года 14:23
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев" с целью 6250 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,35%, стоп-приказ: 5244 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания предоставила отчет по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.