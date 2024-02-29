"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ТМК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) на фоне опубликованных выше ожиданий результатов эмитента за 2023 год по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков.

"Решение по дивидендам ожидаем в марте-апреле, если выплатят 50% прибыли, то дивиденд на акцию составит чуть выше 5 руб. или 2,4% дивдоходности", - отмечают эксперты.

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