Акции Сбербанка - одни из фаворитов сектора на 2024г - Альфа-банк

Акции Сбербанка остаются одними из наших фаворитов в финансовом секторе на текущий год на российском рынке акций, говорится в обзоре старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса.

"Текущее значение форвардных мультипликаторов P/BV и P/E 2024П составляет соответственно 0,89 и 3,9, что предполагает дисконт к историческим уровням, при сохраняющихся возможностях генерировать ROE выше исторических уровней, устойчивости к процентному риску и стремлении менеджмента ежегодно наращивать прибыль и размер дивидендных выплат, - указывает эксперт. - Дивидендная доходность составит около 11,4% по итогам 2023 года и 13-14% по итогам 2024 года, по нашим оценкам, в дополнение к росту капитала более чем на 10-15% в год. Восстановление потерь по части заблокированных активов Сбербанка может стать серьезным дополнительным катализатором для роста стоимости акций банка в текущем году".

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