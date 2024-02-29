Акции Полюса и ТМК остаются интересными для вложений - инвестбанк "Синара"

Акции "Полюса" и "Трубной металлургической компании" (ТМК) сохраняют инвестиционную привлекательность, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин.

"Опубликованные в четверг результаты "Полюса" за 2П23 по МСФО превзошли наши и среднерыночные оценки, но не обошлось и без негативных моментов. Во-первых, эмитент представил скромный, на наш взгляд, производственный прогноз на 2024 год, который предполагает сокращение выпуска золота на 3-7% г/г. Во-вторых, компания планирует на 55-60% увеличить капитальные затраты из-за начала разработки Сухого Лога. В-третьих, ее руководители далеки от оптимизма в оценке перспективы выплаты дивидендов за 2023 год, отмечая, что в своей рекомендации совет директоров примет во внимание и рост капвложений, и санкционные риски, и относительно высокую долговую нагрузку, - указывает эксперт. - Если компания на выплату направит, согласно дивидендной политике, 30% от EBITDA, дивиденды составят, по нашей оценке, примерно 779 руб. на акцию, а доходность по ним - 7%. Акции "Полюса" по-прежнему представляются привлекательными".

"ТМК" опубликовала результаты за 2П23 по МСФО, которые вышли на уровне наших ожиданий, поэтому мы оцениваем их как нейтральные. Несмотря на снижение показателей прибыли во 2П23 в сравнении с рекордным 1П23 (эффект высокой базы), EBITDA и чистая прибыль за 2023 год остались на хорошем уровне, а рентабельность даже выросла, - отмечает Смолин. - Совет директоров эмитента, как мы полагаем, вскоре примет решение о выплате дивидендов за 2П23. При коэффициенте выплаты в 50% чистой прибыли дивиденды мы оцениваем примерно в 5,4 руб. на акцию. При этом, на наш взгляд, компания может направить на выплату даже больше 50% чистой прибыли (вплоть до 100%), и тогда размер дивидендов может достичь 10,7 руб., а дивидендная доходность составит 5%. Мы по-прежнему считаем акции "ТМК" привлекательными".

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