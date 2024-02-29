Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5040-5090п в четверг - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5040-5090 пунктов в течение торговой сессии четверга, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Амплитуда колебаний расширится в первой половине торгов в связи с релизом индекса PCE. Допускаем среднюю внутридневную волатильность при нейтральном балансе рисков. Фьючерсы отражают неуверенность в направленности дальнейшего движения и показывают символическое снижение. Ориентируемся на колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5040-5090 пунктов, - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании. - Технически консолидация S&P 500 в рамках восходящего канала продолжается. Мы видим неблагоприятную асимметрию рисков: потенциал восходящего движения ограничен после ралли на 24% за четыре месяца, тогда как нисходящее движение может быть усилено воздействием тройной дивергенции по индикатору RSI. Ближайшая поддержка находится около 5040 пунктов, а потенциальная точка разворота настроений располагается вблизи 4950 пунктов (недавний минимум в области 20-дневной скользящей средней)".

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