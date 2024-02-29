"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Интер РАО

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Интер РАО", сообщается в комментарии аналитика Александры Прытковой.

"Энергетическая компания отчиталась по итогам двенадцати месяцев 2023 года. Финансовые показатели оказались на рекордных уровнях, но EBITDA незначительно снизилась на фоне потери экспорта по европейским направлениям. Согласно дивидендной политике эмитента, на дивиденды направляется 25% от чистой прибыли. Соответственно, потенциальная выплата за 2023 год может составить 0,32 рубля на акцию, что соответствует доходности около 8% к текущим ценам. Несмотря на сильные годовые результаты, мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "Интер РАО". Из энергетиков выделяем "Юнипро", - пишет эксперт.

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