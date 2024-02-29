"Финам" открыл торговую идею: покупать акции General Motors с целью $49

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции General Motors Co. с целью $49 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 20,6%, стоп-приказ: $36,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики относят к факторам роста акций General Motors позитивные ожидания в Forward P/E (4,57) при актуальном P/E 5,56 и данные последней отчетности, согласно которым компания превзошла консенсус-прогнозы по выручке на 10,98% и прибыли на акцию на 6,6%.

"С технической точки зрения котировки акций обновили максимум 2024 года, преодолев уровень сопротивления 39,75 и сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $36,8 риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск 2,19", - указывают эксперты инвесткомпании.

General Motors - крупнейшая американская автомобильная корпорация. Производство организовано в 29 странах, а продажа - в 192 странах.

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