Вероятна стабилизация курса рубля на уровне 90 руб./$1 в первую неделю марта - Freedom Finance Global

Вероятна стабилизация курса рубля на уровне 90 руб./$1 в первую неделю марта, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Эксперт напоминает, что на текущей биржевой неделе в России проходит налоговый период, пик выплат в 2024-м приходится на 28-е число каждого месяца. Соответственно, уже с самого начала недели все российские компании-экспортеры продают на бирже часть своей валютной выручки для уплаты налоговых отчислений в бюджет, что увеличивает ее предложение и спрос на рубли.

"В конце прошлой недели в ожидании санкций в отношении НКЦ многие закупались валютой, в том числе спекулянты. В результате ограничений не последовало, поэтому начались обратные сделки по продаже, - отмечает Чернов. - Цена на нефть марки Brent выросла всего на $1 за баррель, однако следует отметить, что дисконт российского экспортного Urals к эталонному сорту на этой торговой неделе сокращался ежедневно. Мы прогнозируем стабилизацию курса доллара на Мосбирже в районе 90 руб./$1 и консолидацию в диапазоне 89,5-92,5 руб./$1 в первую неделю марта 2024 года. Ближе к середине следующего месяца не исключаем укрепление (до 88 руб./$1) на фоне репатриации валютной выручки экспортерами на бирже и политического фактора (выборы президента РФ)".

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