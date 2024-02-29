"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев" с целью 6250 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,35%, стоп-приказ: 5244 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания предоставила отчет по продажам за IV квартал 2023 года. Общие отгрузки продемонстрировали рост на 4,7% и достигли 5,6 млн декалитров - исторический квартальный максимум, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5244 руб. риск на портфель составит 1,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,73", - указывают в "Финаме".

"НоваБев Групп" (до 2023 года "Белуга Групп") - крупнейшая российская алкогольная компания.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.