"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "АЛРОСА" с целевой ценой 101 руб. за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"АЛРОСА" представила нейтральные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2023 год, - отмечает эксперт. - Несмотря на двухмесячную приостановку продаж алмазного сырья в Индию, компания продемонстрировала достойную динамику ключевых показателей, исключением из которой стал низкий показатель свободного денежного потока. Мы ожидаем, что избыточные запасы готовой продукции в размере 25-30 млрд рублей будут реализованы в 2024 году, что окажет положительный эффект на оборотный капитал и свободный денежный поток. Мы подтверждаем позитивный взгляд на бумаги "АЛРОСА".

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