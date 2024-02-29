"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Сбербанка до 331 руб. за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Ляйсан Хусяиновой.

Потенциал роста на горизонте года эксперт оценивает в 3% (+двузначная дивидендная доходность).

"Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 2023 год по МСФО. По итогам года банк заработал 1 508,6 млрд рублей чистой прибыли. Рекордные прибыли 2023 года уже вряд ли смогут повториться в текущем году. По оценкам Банка России, чистая прибыль российского банковского сектора в 2024-м составит чуть более 2 трлн рублей (вместо 3,3 трлн руб. по итогам 2023-го). Жесткая денежно-кредитная политика будет сдерживать рост кредитования. В случае отмены программы льготной ипотеки темпы роста ипотечного сегмента также могут быть существенно ниже текущих значений. На необеспеченное кредитование будет влиять ужесточение лимитов на выдачи и повышение надбавок на капитал, а также падение платежеспособного спроса", - пишет аналитик.

Несмотря на то, что банковский сектор вряд ли повторит рекордные прибыли 2023 года, стратег "Тинькофф Инвестиций" сохраняем идею на покупку акций Сбера и повышаем таргет для бумаг до 331 руб./акцию на фоне сильных финансовых результатов и потенциально высокой дивидендной доходности. Ожидаем, что в 2024 году банку все же удастся показать рост прибыли на невысокий двузначный процент при сохранении высокой рентабельности капитала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.