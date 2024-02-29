ЦБ РФ вряд ли начнет понижение ставки раньше июня - ПСБ

ЦБ РФ вряд ли начнет понижение ставки раньше июня, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Рост цен за минувшую неделю практически не изменился: 0,13% против 0,11% неделей ранее. Уровень годовой инфляции в феврале замер на 7,6% г/г. Инфляционный тренд остаётся вблизи прогнозного, который допускает повышение уровня инфляции весной в район 8% г/г на фоне низкой базы прошлого года. Главные факторы стабилизации - торможение роста цен на продукты питания и отсутствие выраженных инфляционных процессов в сегменте непродовольственных товаров. Тем не менее внутри этих сегментов ценовые тренды разнонаправлены, поэтому риски ухудшения общей инфляционной обстановки сохраняются", - пишет эксперт банка.

По его мнению, в секторе услуг ценовая ситуация как раз отражает наличие этих рисков - тут регулярно, как и на отчётной неделе, проявляется резкий рост цен: снова подорожали авиаперелёты и туристические услуги. Таким образом, не стоит рассчитывать на снижение ключевой ставки раньше июня, резюмирует Попов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.