Дивдоходность акций ТМК за 2П23 может составить 5% - инвестбанк "Синара"

Дивидендная доходность акций "ТМК" за второе полугодие 2023 года может составить 5%годовых, говорится в комментарии инвестиционного банка "Синара".

"ТМК" опубликовала результаты за 2П23 по МСФО, которые вышли на уровне наших ожиданий, поэтому мы оцениваем их как нейтральные, - отмечает аналитик Дмитрий Смолин. - Несмотря на снижение показателей прибыли в 2П23 в сравнении с рекордным 1П23 (эффект высокой базы), EBITDA и чистая прибыль за 2023 год остались на хорошем уровне, а рентабельность даже выросла. Совет директоров "ТМК", как мы полагаем, вскоре примет решение о выплате дивидендов за 2П23. При коэффициенте выплаты в 50% чистой прибыли дивиденды мы оцениваем в ~5,4 руб. на акцию. При этом, на наш взгляд, компания может направить на выплату даже больше 50% чистой прибыли (вплоть до 100%), и тогда размер дивидендов может достичь 10,7 руб., а дивидендная доходность составит 5%. Мы по-прежнему считаем акции "ТМК" привлекательными".

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