Рынок акций РФ утром консолидируется в ожидании выступления Путина, динамика "фишек" смешанная

Москва. 29 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков капитала и в ожидании выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию (12:00 МСК); индекс МосБиржи топчется в районе 3225 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3224,57 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1117,27 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.

Доллар просел до 90,92 рубля (-0,23 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,2% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", сильный рост рынка в последние дни осложняет движение индекса МосБиржи в сторону 3300 пунктов. Покупатели, вероятнее всего, будут вести себя более сдержанно, при этом давление продавцов будет нарастать по мере приближения к уровню сопротивления. В четверг рынок акций РФ может торговаться с высокой волатильностью на фоне предстоящего послания президента РФ Федеральному собранию.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг продолжит двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. "Считаем, что спрос будет сегментированным. Видя рост сегмента девелоперов, ожидаем догоняющего роста акций ГК "Самолет" (MOEX: SMLT). Предпочтение также отдаем бумагам банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) и "Инарктики"" (MOEX: AQUA), - отмечает аналитик.

Спрос на бумаги банка "Санкт-Петербург" повысился после известий о включении акций компании в основной индекс МосБиржи с 22 марта, добавил эксперт.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", давление на акции "НОВАТЭКа" оказали новые санкции Запада, которые препятствуют получению газовозов для начала отгрузок СПГ с "Арктик СПГ 2". Три российские компании (в том числе "Русагро" (MOEX: AGRO)) получили разрешение на экспорт свинины в Китай. В компании "Русагро" (-0,6%) сообщили о намерении начать поставки в Поднебесную уже в марте. В четверг ожидается публикация результатов ПАО "Полюс" за 2023 год и заседание совета директоров "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,3%) по вопросу дивидендов.

Котировки нефти Brent накануне протестировали $84 за баррель, но не смогли удержаться на этом рубеже. Тем не менее, в пользу возобновления повышательной динамики цен на "черное золото" выступают геополитические риски и потенциальное продление добровольного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ во II квартале текущего года, полагают эксперты. Сдерживающим рост цен фактором выступает пополнение коммерческих и стратегических запасов нефти в США. Однако до восполнения резервов даже до уровней аналогичного периода прошлого года остается приобрести еще 33 млн и 11 млн баррелей соответственно, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

В США в среду индексы акций снизились на 0,1-0,8% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные из США и новости крупных компаний.

Американская экономика в IV квартале увеличилась на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о более значительном подъеме - на 3,3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics и MarketWatch, не ожидали пересмотра предварительных данных.

Тем временем объем запасов на оптовых складах в США в январе сократился на 0,1% относительно предыдущего месяца. В декабре показатель вырос на 0,4%, эксперты ожидали его повышения в январе на 0,1%.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 выросли на 0,2-0,3%) и слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1%).

Розничные продажи в Японии в январе увеличились на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Подъем продолжается уже 23-й месяц подряд, а его темпы совпали с консенсус-прогнозом, который приводит Trading Economics. Согласно уточненным данным, в декабре 2023 года показатель повысился на 2,4%, а не 2,1%, как было объявлено ранее.

Промпроизводство в прошлом месяце, по предварительным данным, уменьшилось на максимальные с мая 2020 года 7,5% относительно предыдущего месяца и сократилось на 1,5% по сравнению с январем 2023 года.

В пятницу станут известны данные о безработице в Японии за январь. Также инвесторы ожидают публикации в пятницу официальных индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг КНР.

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вниз.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $83,18 за баррель (-0,6% и +0,04% накануне), апрельская цена WTI - $78,16 за баррель (-0,5% и -0,4% в среду).

Срок действия апрельских фьючерсов на Brent истекает в четверг. Более активно торгуемые майские контракты торгуются на уровне $81,8 за баррель.

Снижению стоимости WTI в среду способствовали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране (+4,2 млн баррелей) по итогам пятой недели подряд.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 1,5 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордном уровне - 13,3 млн баррелей в сутки.

Некоторую поддержку рынку в среду оказали сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,19 млрд рублей (из них 944,64 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 840,68 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 472,08 млн рублей на обыкновенные акции "Мечела" (MOEX: MTLR)).

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