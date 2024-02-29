"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Biotechnology ETF с целевой ценой $171,2 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 21,5%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору за последние месяцы показывает динамичный отскок и опережает рынок по доходности, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - В результате пандемии коронавируса биотех перешел на новый уровень развития; кроме того, открытия в области онкоиммунологии привели к тому, что сейчас самым продаваемым в мире лекарством является биотехнологический препарат. Перспективы развития биотеха в глобальном масштабе сложно переоценить, это самый актуальный сегмент здравоохранения с точки зрения инвестора".

iShares Biotechnology ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс ICE Biotechnology, который, в свою очередь, включает акции биотехнологических и фармацевтических компаний с листингом в Соединенных Штатах.

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