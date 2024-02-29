Высокий уровень ставки ЦБР сохранится минимум до конца 1П24 - Райффайзенбанк

Поводов для смягчения денежно-кредитной политики Банка России пока нет, текущий высокий уровень ключевой ставки сохранится минимум до конца первого полугодия текущего года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Динамика как текущей инфляции, так и адаптивных ожиданий пока не показывает признаков замедления. Это отчасти могло быть причиной рассмотрения возможности повышения ставки на февральском заседании ЦБ РФ. Как бы то ни было, такие данные не дают регулятору повода рассматривать смягчение монетарной политики в ближайшие месяцы, - указывают эксперты в обзоре. - Мы полагаем, что текущий высокий уровень ключевой ставки сохранится минимум до конца 1П24. Дезинфляционный эффект политики ЦБ, как мы ожидаем, в полной мере проявится ближе к концу текущего года, что наряду со снижением экономической активности позволит инфляции достичь 4-5% г/г в конце 2024 года, а ключевой ставке снизиться до 10-12%".

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