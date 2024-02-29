Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Adobe с целью $620

Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Adobe Inc. с целевой ценой $620 за штуку на горизонте двух месяцев, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

Существенная коррекция акций компании в последние недели, по мнению аналитика Егора Толмачева, создала привлекательную точку для покупки. Сейчас компания торгуется ниже пятилетних средних уровней по ключевым мультипликаторам, указывает эксперт, и все технические индикаторы, на его взгляд, свидетельствуют о возврате акций к росту.

"Adobe является одним из основных бенефициаров бума технологий ИИ, занимает лидирующие позиции в ключевых сегментах традиционного для себя бизнеса и активно развивает новые перспективные направления, - пишет аналитик инвесткомпании. - Последние квартальные результаты компании не впечатлили слишком оптимистично настроенных инвесторов, ожидавших моментального эффекта от внедрения ИИ. Тем не менее клиенты все активнее используют продуты Adobe, и монетизация ИИ будет только ускоряться, что подтверждают комментарии участников рынка, провайдеров облачных услуг и поставщиков чипов, таких как NVIDIA, которая не раз упоминала Adobe в своих презентациях. Немаловажно, что ИИ-модели находят применение абсолютно во всех продуктах компании. Все это позволяет рассчитывать на сильные финансовые результаты и уверенные прогнозы менеджмента в среднесрочной перспективе".

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